Každý by sa mal pomilovať s každým, hovorila Božena Němcová. Jej televízny portrét dráždi

Mysleli si o nej, že je bezcitná.

18. jan 2021 o 14:18 Kristína Kúdelová

Neprepínaj, po ničom nepátraj, ty buď rád, že si. Slávnu vetu z českého filmu Knoflikáři by si od svojho manžela zrejme vypočula aj Božena Němcová, keby žila dnes.

Jej pôvod a ekonomická situácia jej rodičov ju predurčovali k manželstvu v poslušnosti, skromnosti a vďake. No ona nedbala na to, aké krehké je jej zázemie, a ťažkú hlavu si nerobila ani zo zákonov, ktoré v 19. storočí umožňovali trestať ženy, ktoré boli neverné.

Božena Němcová bola neverná a mala aj teóriu, prečo je to v poriadku. Sex bol pre ňu prirodzeným prejavom náklonnosti a nechápala, prečo by si ho nemala dopriať.

Rovnako prirodzené bolo pre ňu venovať sa tomu, v čom videla zmysel, to znamená venovať sa činnostiam, ktoré sa vtedy so ženami takmer vôbec nespájali.

Po desaťročia zostávala v našom povedomí ako žena, ktorá napísala "pravú perlu českej literatúry", bola odvážna a zomrela príliš mladá. Česká televízia teraz uvádza portrét ženy, ktorú bolo treba veľmi obdivovať, aby jej bolo možné odpustiť.

Feministka by bolo slabé slovo

Scenáristky štvordielneho seriálu Božena a historici v sprievodných videách prístupných na webe televízie hovoria o tom, že plastický obraz o nej si do veľkej miery museli dotvoriť, keďže historické zdroje boli neúplné, alebo o mnohých veciach z jej života nehovorili vôbec.

Nevieme. Nezistili sme, opakujú často. Myslíme si, predpokladáme. Zapadalo by to do seba, ak by to bolo takto.

Aj dnes by ešte istú časť populácie Němcová šokovala, keby sa správala tak, ako si to myslia oni.