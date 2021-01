Štefan Martinovič: Na status seriózneho umelca si nepotrpím, herecké kasty sú obmedzenosť

Na Slovensku je métou normálnosť, hovorí.

21. jan 2021 o 11:44 Kristína Kúdelová

Vraví, že si nepotrpí na status seriózneho umelca, ale svoje povolanie berie mimoriadne vážne.

Má perfektný prehľad v televíznej aj filmovej tvorbe vo svete, na malom príklade dokáže vystihnúť rozdiel medzi americkým a škandinávskym herectvom, vysvetlí, v čom je herecký kalkul a kto má s akou rolou šancu na prestížnu cenu.

Pomenúva smer, ktorým sa na rozdiel od amerických vydávajú slovenské seriály.

Herec ŠTEFAN MARTINOVIČ by už veľmi rád zažil ten stav, keď je taký rozbehaný, že nevie, ako sa volá. Ale vraví, že práve teraz treba zaťať zuby a vydržať doma. Sám covid prekonal.

Pred pár rokmi by nevedel povedať, kto je minister zdravotníctva. Dnes politiku s humorom komentuje.

Koronu a udalosti posledných mesiacov hodnotíte v krátkych videách ako Včela honosná, postavička z Instagramu. Ako ste došli na tento formát, na túto komediálnu miniatúru?

Úplnou náhodou. Podobné videá publikovala na sociálnych sieťach Evelyn, keď sme sa ešte len začínali kamarátiť. Chvíľu som bojoval s pochybnosťami, či to nie je. Povedala mi vtedy, že sa nemám brať vážne, že aj v zahraničí to niektorí herci robia.

Mala pravdu. Nepotrpím si na status seriózneho umelca, ktorý musí ľuďom prinášať najmä katarziu. Samozrejme, na javisku som rád, keď ich rozcítim, rovnako zmysluplné sa mi však zdá, keď ich viem rozosmiať. Zároveň je to pre mňa psychohygiena. Včelou sa aj ja vnútorne čistím.

Ktoré sú tie momenty, keď si poviete, že toto musíte okomentovať ako včela?

Napríklad tie, keď som nahnevaný. Video so včelou ma rozveselí. Akonáhle niečo sparodujem, už to dokážem hodiť za hlavu. A to neplatí len pre videá so včelou, ale aj pre rozhovory s priateľmi. Všeobecne mi pomáha, keď o niečom rozprávam s iróniou a nadhľadom, vtedy to, čo je negatívne, odtláčam od tela. Nie som toho obeťou. Pri včele sa však snažím, aby sa za humorom skrývala aj kritika pomerov a spoločnosti.

Hovorili ste ale, že Včela bola náhoda.

Stalo sa to, keď som experimentoval na Snapchate. Namieril som si na seba filtre a skúšal, ako by sa človek, alebo v tomto prípade zvieratko, prejavilo, keby takto vyzeralo. Vyskúšal som včelu a zavesil to. Najprv som sa trochu hanbil, pripadalo mi to detinské, ale mal som na ňu veľmi dobré reakcie.

Je rozkošná, aj keď teda viem, že to nie je dané len mnou. Je to vďaka filtru, nechcem si pripisovať všetok kredit. Ľudia si ju personifikujú. Píšu mi: neboj sa, Včelička. Nebuď nahnevaná, Včelička. Nekomunikujú so mnou, ale s ňou. Je úžasné, že to tak žije, aj keď je to vlastne somarinka.

Spomenuli ste, že si nepotrpíte na status herca. Iní si potrpia?

Vnútorná kategorizácia asi existuje v každom povolaní. Neviem, ako je to medzi učiteľmi, robotníkmi alebo predavačmi. Neviem, či učiteľ, ktorý učí slovenčinu je viac ako učiteľ, ktorý učí výtvarnú. Ale my herci si takú vnútornú kategorizáciu vytvárame. Rebríček, alebo kastovníctvo.

Navzájom sa posudzujeme. Keď je niekto členom národného divadla, je to iné, ako keď je z regionálneho divadla. Iné postavenie má herec spájaný s komédiami a komikou, iné herec, ktorý dostáva veľké tragické roly. Niekedy to vyplýva prirodzene zo situácie, ale keď sa takto vnímame sami, považujem to za dosť obmedzené.

Pretože herca robí príležitosť. Ak bude niekto dostávať len komické roly, zostane v škatuľke. To isté platí pre tých, čo dostávajú úlohy tragédov. Navyše, sme obmedzení malým trhom, dostávame málo výziev. A keď sa niekto overí, ostatní akoby neexistovali.

Vy ste spokojný so svojim postavením?

(Smeje sa.) Teraz to mohlo vyznieť, že hovorím o sebe. Ale nie, myslel som to všeobecne. Mám aj iné roly, nielen komické. Necítim žiadnu krivdu a som spokojný s vývojom svojej kariéry.

Prečo sa komédia vníma ako trochu nižší žáner?

To už tak bolo aj v antike a je to tak stále. Ľudia majú pocit, že smiech je nižšia emócia ako plač. Je to paradox. V živote by sme sa predsa mali viac snažiť o smiech, nie o plač, smiech nás predsa robí šťastnejšími, vyvoláva v nás endorfíny a posúva nás ďalej.

Komédie dostávajú aj menej prestížnych cien.

Lebo kým vás vo filme trikrát neznásilnia a dvadsaťkrát v ňom nezomriete, nemôžete byť, preboha, nominovaný na Oscara. To sa nedá. Leonardo DiCaprio hrá výborne už desiatky rokov. No kým nezamrzol vo filme The Reverent: Zmŕtvychvstanie a kým nezamrzol aj pri nakrúcaní, oscarová komisia si ho ani nevšimla. Musel najprv dostať zápal pľúc, aby usúdila, že hrá dobre.

Oscarové komisie milujú, keď herec s rolou žije až natoľko, že to vstúpi do jeho života. Dustin Hoffman bol kvôli filmu tri mesiace na psychiatrii.