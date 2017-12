Hugh Jackman po X-Men 3 chystá film Wolverine

13. jún 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 13. júna (SITA) - Austrálsky herec Hugh Jackman začne s prípravou filmu Wolverine hneď potom, ako ukončí nakrúcanie tretieho pokračovania úspešnej sci-fi série X-Men. Film bude založený na hlavnej postave filmu X-Men Wolverineovi, ktorého Jackman úspešne stvárnil už vo dvoch predchádzajúcich filmoch zo série X-Men. Po prvý raz si ale vo filme vyskúša aj úlohu producenta. "Tento projekt je pre mňa ako producenta dobrý začiatok. Najmä preto, že mám veľmi osobnú skúsenosť s hlavnou postavou," povedal herec pre americký časopis Variety. Scenárista David Benioff momentálne píše scenár, ktorý by mal byť čoskoro hotový. Jackmanova nová producentská spoločnosť Seed sa po filme Wolverine bude venovať televíznym a divadelným produkciám. Herec by mal začať s nakrúcaním filmu X-Men 3 už v auguste, pričom film by sa mal do kín dostať na budúci rok. Podľa Jackmana by sa film Wolverine mal do výroby dostať až v roku 2006.