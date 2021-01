Koronavírus je len malé cvičenie, hovorí Greta Thunberg. Čaká nás oveľa horšia kríza

Prehliadka severských filmov Scandi bude online.

19. jan 2021 o 15:21 Monika Moravčíková

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Univerzálna kríza je téma, ktorá tento rok spája filmové novinky prehliadky severských filmov Scandi 2021.

"Tú tvorí napríklad kríza profesie, zmyslu života a rodiny, kríza komunít, kríza realít, kríza etník a politík a nakoniec „maličkosť“, kríza globálna, kríza životného prostredia,“ predstavuje koncept aktuálneho programu Ivan Hronec.

Súvisiaci článok Ivan Hronec z Film Europe: Nič nebude ako predtým, ani kiná. Prežije ten, kto sa zmení Čítajte

Kvôli ďalšej kríze, pandémii koronavírusu, je prehliadka presunutá do online priestoru, prebiehať bude vo virtuálnej kinosále Edisonline.

Organizátori divákom sľubujú najlepšie a najmrazivejšie snímky, ktoré v Škandinávii za posledný rok vznikli.

Počas týždňa od 25. do 31. januára prehliadka uvedie v slovenskej premiére tieto štyri filmy:

Greta

(Réžia: Nathan Grossman)

Švédsky filmár Nathan Grossman sledoval sprvu plachú školáčku s Aspergerovým syndrómom, ktorá štrajkovala za budúcnosť planéty. Mala len rukou napísaný transparent, no oceľovú vôľu.

Asi by vtedy len ťažko predpovedal, že o niekoľko mesiacov bude to isté dievča rečniť aj na summite OSN v New Yorku a stane sa tvárou celosvetového hnutia za zmenu klímy.