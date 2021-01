Režisér Chľastu Thomas Vinterberg pre SME: Po smrti dcéry chcem ešte viac zostať nažive

Vyrastal medzi hipisákmi, tí mu dovolili všetko.

22. jan 2021 o 15:53 Kristína Kúdelová

Začiatkom zimy bol jeho film Chľast na Slovensku číslo jeden. Vtipný aj smutný, hlboký aj provokatívny príbeh o štyroch učiteľoch gymnázia, ktorí experimentujú s alkoholom, aby sa vrátili do životnej pohody. Prihovára sa v životnej kríze a pôsobí ako vzpruha.

Na jeho konci sa ako prvé v titulkoch objaví, že je venovaný Ide. "To bola moja devätnásťročná dcéra, zomrela pri cestnom nešťastí," hovorí THOMAS VINTERBERG a ťažko pritom zadržiava plač.

K nešťastiu došlo tesne pred nakrúcaním Chľastu. Jeden z najväčších režisérov súčasnosti a jeden z tých, ktorí v Škandinávii iniciovali revolučné zmeny v kinematografii, sa nechcel projektu vzdať.

Ida mala vo filme hrať. Vraví, že jeho nakrúcanie mu zachránilo život a verí, že aj ona ho, tam kdesi, videla. Na Slovensku je teraz súčasťou prehliadky Scandi.

Vo vašom filme sa, ako sľubuje aj názov, veľa pije. Dá sa z alkoholu urobiť filmový hrdina?

Bol som plný fascinácie alkoholom, až takej chlapčenskej, to je pravda. Páčilo sa mi, aké dôležité miesto v histórii má, čo dosiahol. V podstate som nebol ďaleko od toho, aby som začal písať scenár o oslave alkoholu.

Ale to sa rýchlo zmenilo. Môj príbeh musel byť komplexný, aby mal zmysel. Áno, veľa vecí vzniklo vďaka alkoholu, ľudí neraz povzbudil k činom, na ktoré by sa bez neho nezmohli - no veľa ľudí pre alkohol aj zomrelo.

Alkohol zničil veľa rodín a narobil veľké spoločenské škody vo viacerých krajinách.

Takže témou sa zrazu stalo žitie. Život.

V akej fáze života ste chceli ukázať svojich skutočných hrdinov, teda štyroch učiteľov?

V takej, keď si uvedomili, že stratili zvedavosť, rezignovali, že už nechcú riskovať, prepadli sa do opakujúcich sa stereotypov. A zúfalo sa snažia svoj život získať späť.

Bol to aj vaša osobná výpoveď?

Stala sa veľmi osobnou, áno. Mal som už rozpísaný scenár, keď mi zomrela dcéra. Nakrútiť tento film bola potom pre mňa nevyhnutnosť.

Spojili ste teda dve témy, život a smrť. Ako vám to šlo?

Tieto dve veci skrátka v živote koexistujú. Ak chcete rozprávať o živote, musíte rozprávať aj o jeho antitéze. O zastavení života. Ak chcete dospieť ku katarzii, najprv sa musíte ponoriť do ničotnosti.

Vo vašom filme sa do ničotnosti prepadajú ľudia, ktorí majú v podstate veľmi šťastný život. Dobrú prácu, krásnu rodinu, kamarátov. Prečo je pre nich také ťažké nájsť mier?

Problém je práve ten mier. Niekedy. Žijem vo veľmi bezpečnej krajine. Dánsko je jednou z najbezpečnejších krajín vôbec. Nič nemusím riskovať, a to oslabuje moju bdelosť.

Ťažko sa udržím v strehu, keď nemusím. Ťažko hltám to, čo sa mi ponúka, ak mám pocit, že už všetko mám. Zasahuje ma to aj ako tvorcu. Kde je moja zvedavosť a túžba skúšať niečo nové? Len čo sa pristihnem pri tom, že sa opakujem, cítim sa starší. Už vidím, ako sa blíži smrť, vidím, ako mi ide naproti.

No hneď ako zariskujem, a je mi jedno, či budem úspešný, alebo nie, cítim sa živý. Otvorený k životu.

Vaši hrdinovia to teda riskli s alkoholom. Aký máte k nemu vzťah?

Kontrolovaný, pijem s mierou. Mám deti, som zaneprázdnený a mám usporiadaný život, takže za normálnych okolností nemám na alkohol čas. Ale keď som písal scenár k filmu Hon, pil som koňak každý večer, niekoľko týždňov, pár mesiacov. Nebol som opitý, ale ani triezvy.

Pitie má fázy. V tej prvej sa môže prejaviť lepšia verzia vášho ja. Keď ste vo fáze dva, musíte piť, aby ste boli zase sami sebou. A keď už ste vo fáze tri, pijete, aby ste sa zbavili fyzických problémov - aby ste sa netriasli a podobne. Samozrejme, odporúčam, aby ste zostali v prvej fáze.

Lebo keď vstupujete do druhej fázy, a to sa deje takmer nebadane, už to ťažko zastavíte. Najmä keď začínate starnúť.

V úvodnej scéne vášho filmu sa rozbláznení maturanti opijú na mol, vyvádzajú v metre ako divé zvieratá, ale polícia sa zdá celkom chápavá - vie, že všetci raz tou divokou fázou musia prejsť. Ako si vy pamätáte na tieto roky?

Približne tak, ako to vidíte vo filme. Hoci ja som skôr patril medzi výnimky. Vyrastal som v komúne, v utopistickej spoločenskej bunke, kde viac dospelých ľudí žilo ako rodina. Mal som dovolené robiť všetko, čo som chcel.