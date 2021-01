Na všetko má názor, všetko komentuje. Nevadí, humor Fran Lebowitzovej je návykový

Humoristku spovedal Martin Scorsese.

26. jan 2021 o 16:13 Kristína Kúdelová

Nosí zásadne len pánske košele, saká, džínsy, na nohách kovbojské topánky a na tvári má permanentný výraz, že by najradšej niekoho prizabila.

Keď sa k nej priblíži turista s mapou a pýta sa jej na cestu, najradšej by mu otázku vrátila: vyzerám snáď na to, že sa chcem s tebou rozprávať?

V skutočnosti jej stačí veľmi málo na to, aby sa naširoko usmiala a spustila. O čomkoľvek. Pretože newyorská esejistka, kritička, občasná herečka a veľmi skúsená rečníčka Fran Lebowitz má názor na všetko.

Prejavuje sa v ňom nevyčerpateľný cynizmus aj neskrývaný snobizmus. No zároveň vtip. Preto sa jej rozhodne treba pýtať, a treba sa jej pýtať na všetko.

To pochopil aj režisér Martin Scorsese, keď s ňou nakrútil sedemdielny seriál Pretend It´s a City. Tvárte sa, že ste vo veľkomeste. Hoci sú to v jadre len jej monológy, sprevádzané Scorseseho veselým smiechom, je návykový, ako keby to bola filmová detektívka.

Nebude cvičiť, je vari otrokyňa?

Fran Lebowitz mala ambície stať sa spisovateľkou. Podarilo sa jej stať osobnosťou newyorskej intelektuálnej scény, a to napriek tomu, že už niekoľko desaťročí má autorský blok.

Nemá počítač, nemá iPad ani iPhone, len pevnú linku a adresu. Ako by chrakterizovala svoj životný štýl? Nemá žiadny. To je asi to najvýstižnejšie, čo o ňom môže povedať.