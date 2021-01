Kto má rád zombies, ľahšie zvláda covid, vravia vedci. Ale covid je ťažší súper ako zombies

Pri zombies nemáme morálne dilemy.

27. jan 2021 o 12:52 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. V súčasnej pandémii nám už nepomôže, aby sme pozerali filmy so zombies. Ale ak ich začneme pozerať teraz, mohlo by nám to pomôcť v tej budúcej.

Vo vedeckom časopise Personality and Individual Differences začiatkom januára publikovali štúdiu, z ktorej vyplynulo, že fanúšikovia apokalyptických filmov a najmä filmov, v ktorých vystupujú zombies, boli lepšie pripravení na to, čo život s covidom priniesol.

Živí mŕtvi sú dokonalou metaforou, medzi nimi a pandémiou je znamienko rovná sa. Experti, čo ich majú napozeraných, sa pri výskume ukázali byť vyrovnanejší a zmierenejší sú súčasnou situáciou ako zvyšní oslovení, ich stres bol výrazne menší.

Hneď po vypuknutí pandémie vedeli, čo si kúpiť, ako sa nachystať, a keby bolo najhoršie a ľudia by medzi sebou začali bojovať, mali by aj lepšiu predstavu o tom, ako si zachrániť život.

Kto sa veľa bojí, má prax

Výskum viedli psychológ a emeritný profesor z Pennsylvania State University John Johnson a postgraduálny študent Coltan Scrivner z University of Chicago. Pomáhali im dánski experti na horrorové filmy Mathias Clausen a Jens Kjeldgaard-Christiansen.

U respondentov najprv skúmali povahové vlastnosti, typ osobnosti a sklony k neuróze a stresu.