Rosamunde Pike má okolo seba amorálnu žiaru. Je taká zlá, že od nej neodtrhnete zrak

Načo byť hrdinkou, keď ničomnosť chutí sladšie?

27. jan 2021 o 16:11 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Po slávnej vedkyni Marie Curie z filmu Radioactive čakala na herečku Rosamunde Pike ďalšia zaujímavá úloha.

Rola chladnej a nemorálnej manipulátorky, samozvanej ochrankyne a právnej zástupkyne seniorov, ktorá svoje postavenie využíva, aby ich rafinovane okrádala o majetok.

Marla Grayson je sociopatka a predátorka, ktorá bez výčitiek odhodí život starého človeka do koša, ak jej to prinesie peniaze. Aj vtedy, ak je starček ešte dokonale sebestačný a netrpí demenciou.

Pomáha jej v tom sieť rovnako bezcitných lekárov a vedúcich domovov dôchodcov.

Temná satira s názvom I Care a Lot vraj pre ňu ako pre herečku bola veľkou výzvou.

"Snažili sme sa prísť na to, ako dosiahnuť rovnováhu, pri ktorej môžete hrať niekoho, kto je strašný, ale stále je zábavné ho sledovať," povedala o filme pre Entertainment Weekly.

Inšpiráciou jej vraj bola aj Nicole Kidman vo filme To Die For, za ktorý v roku 1996 získala Zlatý glóbus a tiež Leonardo DiCaprio v roli akciového podvodníka v snímke Vlk z Wall Street. A zdá sa, že to prinieslo ovocie.

Filmoví kritici sú z jej hereckého výkonu nadšení. Vo svojej diabolskej bezohľadnosti je vraj taká presvedčivá, že od jej amorálnej žiary divák len ťažko odtrhne zrak. Viacerí sa zhodujú, že v tomto filme odkrýva oveľa viac hviezdnych kvalít ako v snímke Stratené dievča (2014), za ktorú bola nominovaná na Oscara.

"To, čo filmár J. Blakeson objavil v Rosamunde Pike, je ako zjavenie," píše portál Variety.

Film I Care a Lot, v ktorom si okrem nej zahral aj Peter Dinklage či Dianne Wiest, odpremiéruje Netflix 19. februára.

