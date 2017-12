Nesplnené želanie Marlona Branda

14. jún 2005 o 10:03 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Najbližší priatelia herca Marlona Branda tvrdia, že dnes mohol žiť. Myslia si totiž, že ak by sa mu pred rokom dostalo správneho ošetrenia, nemusel zomrieť. Legendárny Brando zomrel v júli roku 2004. Hviezda z filmu Krstný otec údajne neznášala doktorov a pochovalo ju vraj to, že im nedôveroval. Rhodes v rozhovore uviedol, že sa o Branda začal zaujímať v súvislosti s Angelou Borlazovou a jej sestrou Vieou, ktoré najal ako pomocníčky v domácnosti. Tie vraj poveril, aby mu pichali injekcie s látkami utišujúcimi jeho silné bolesti. Rhodes sa o priateľa tak obával, že zatelefonoval aj jeho sestre Jocelyn a povedal jej o jeho bolestiach. Jocelyn mu vraj iba odvetila, že Marlon je v dobrých rukách, pretože Vie je diplomovaná sestra. Lieky, ktoré ale dostával, boli také silné, že sústavne poškodzovali jeho pečeň a týždeň pred tým, ako zomrel, zistili, že ju má veľmi zväčšenú.

Brando už asi smrť cítil, pretože krátko pred tým, ako zomrel, všetky drobnosti, darčeky, zápisky a iné osobné veci poslal sestre a zopár ľuďom. Obával sa totiž, že sa ich niekto pokúsi po jeho smrti predať.

Brando údajne nechal svojej obchodnej manažérke Joan Corralesovej list s ôsmimi položkami, ktoré mala po jeho smrti zariadiť. Jednou z nich bolo aj zamknúť herca po smrti v jeho izbe a zabezpečiť, aby ho nikto nevidel. Odtiaľ mal byť potom prevezený, ale chcel tak zabrániť, aby ho videl jeho syn Christian. Tomu mala manažérka povedať, že otec ho veľmi miloval. Christiana tam mali pustiť až dva týždne po otcovej smrti a mal si tam vyzdvihnúť darček na pamiatku. Ten bol celý čas odložený v hercovej kúpeľni.

Manažérka sa ale krátko pred hercovou smrťou vytratila a preto sa mnohé želania Marlona Branda napokon nesplnili. Keď sa s nim napokon lúčili v kalifornskom dome smútku Sherman Oaks, jeho mŕtve telo sa objavilo na veľkom televíznom plátne. Podľa jeho priateľa Rhodesa je to tá posledná vec, akú by si bol najslávnejší krstný otec na svete želal. Preto on, ako aj množstvo ich priateľov, sa odmietlo pozerať na neho.