Hanba v slávnej Ermitáži? Vystavuje predmety, ktoré patria do stánku so suvenírmi, vraví expert

Stopy vedú k Putinovým kamarátom.

2. feb 2021 o 12:12 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Sú zo zlata a vzácnych kameňov, otvárajú sa, vnútri majú prekvapenie aj niekedy aj dômyselný mechanizmus pohybu.

Fabergého vajcia. Od roku 1885 až do roku 1917 bolo na ruskom cárskom dvore tradíciou, že manželky a matky cárov dostanú do daru aspoň jedno ročne. Je to luxusný klenot, o ktorom sa veľmi rýchlo dozvedeli vo svete, a žiadali oň aj zámožní ľudia bez šľachtického pôvodu.

Mať ho v zbierke je prestíž. V akčnej komédii Dannyho dvanástka s Bradom Pittom a Georgeom Clooneym sa jedno také pokúsili ukradnúť z múzea, hoci dostalo bezpečnostnú ochranu najvyššieho stupňa.

Od novembra sú vajcia a iné vzácne predmety z dielne zlatníka Fabergého vystavené v petrohradskej Ermitáži.

Múzeum s takým menom by malo mať všetko ošetrené, no galerista Andre Ružnikov vraví, že sa tak nestalo a že medzi originálmi je minimálne dvadsať predmetov, ktoré tam nemajú čo robiť.

Ostro o tom píše v otvorenom liste riaditeľovi Ermitáže Michailovi Piotrovskému, a uvažuje, prečo túto hanbu a toto riziko vôbec podstúpil.

Cesty vedú k Putinovi, kurátorka zomrela

"Vystavené sú nielen kontroverzné a veľmi pochybné predmety, ale aj jednoznačné falzifikáty. Patria do stánku so suvenírmi, nie do slávneho ruského múzea," cituje z listu portál Artnet.

Z jednoznačných prešľapov Ružnikov uvádza napríklad dve kópie originálov, ktoré môžno nájsť v neďalekých múzeách - Fabergého múzeum je dokonca hneď cez cestu.