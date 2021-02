Kinohit Sviňa nekúpila žiadna slovenská televízia. Nepasuje im do vysielania

Česká televízia film odvysiela vo februári.

2. feb 2021 o 15:57 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Už je to rok, čo mal v kinách premiéru politický triler Sviňa, natočený podľa knižnej predlohy Arpáda Soltésza.

Za prvých päť týždňov ho v slovenských kinách videl rekordný počet divákov, vyše 390 tisíc. Zrejme by film v úspešnej šnúre pokračoval nebyť toho, že kiná zatvorila pandémia koronavírusu.

Na pár dní sa dostal aj do online priestoru, vďaka čomu si ho pozrelo ďalších takmer 8 tisíc divákov, dnes je už aj v stálej ponuke Netflixu.

Aj napriek tomu, že film o kauzách, ktoré nápadne pripomínali slovenské politické prostredie, bol divácky mimoriadne úspešný, v slovenských televíziách oň záujem nie je.

Úspech v kinách nemá nič spoločné s tým, čo sa deje v televízii, reagujú televízie.

Joj: Radšej Mäso ako Sviňa

"V decembri sme dali ponuku všetkým trom slovenským televíziám. Z Markízy prišla odpoveď, že sa im nehodí do vysielacej schémy a mali by oň záujem na VOYO.

My sme im napísali, koľko by sme za to chceli a odvtedy sa neozvali," hovorí producent a jeden z režisérov filmu Rudolf Biermann.