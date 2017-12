Demi Moore a Ashton Kutcher sa objavia na titulke nahí

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Americká herečka Demi Moore sa má znova objaviť na titulnej strane časopisu Vanity Fair. Pre časopis herečka pózovala nahá už pred pätnástimi rokmi. Vtedy bola nielenže mladšia, ...

14. jún 2005 o 14:45 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Americká herečka Demi Moore sa má znova objaviť na titulnej strane časopisu Vanity Fair. Pre časopis herečka pózovala nahá už pred pätnástimi rokmi. Vtedy bola nielenže mladšia, ale aj tehotná. Tentoraz sa na titulke objaví v spoločnosti svojho mladého priateľa Ashtona Kutchera. To, či je ale tehotná, tento raz nie je zatiaľ jasné. V hollywoodskych kuloároch by to ale vraj nikoho neprekvapilo. Okrem toho sa povráva, že 42-ročná Demi si 27-ročného Ashtona plánuje tajne vziať. Dvojica si údajne vybrala už aj svadobné prstene a svadba by sa mala uskutočniť v hoteli Bellagio. Dvojicu bude pre Vanity Fair fotografovať Mario Testino.