Speváčkou som sa stala náhodou, vravela. Zomrela Hana Hegerová, kráľovná šansónov

Mala 89 rokov.

23. mar 2021

BRATISLAVA. Repertoár si vždy vyberala podľa svojho pocitu a vkusu. Prvoradá bola pre ňu kvalita a to vo všetkom. Celý život milovala dobrú poéziu, kvalitné jedlo či víno.

Zo svojich požiadavok nikdy nezľavovala, aj preto nebolo vždy ľahké jej vyhovieť. Nebolo vždy ľahké napísať text pre hudobnú legendu.

Hana Hegerová zomrela v nemocnici, kde bola hospitalizovaná po zlomenine stehennej kosti.

Mala 89 rokov. Prvý to uviedol Blesk, správu o jej smrti potvrdil v utorok popoludní portál idnes.cz.

Česká speváčka pôvodom zo Slovenska, ktorej právom prischol titul kráľovnej šansónov, svoju hudobnú kariéru ukončila v roku 2011, krátko pred svojimi 80. narodeninami.

Už vtedy ju trápili zdravotné problémy. Na konci roka 2014 prekonala srdcovú aj mozgovú príhodu, bola v umelom spánku.

Nechcela vytŕčať

"To, že som sa nakoniec stala speváčkou, bola úplná náhoda. Keby som sa o to vedome snažila, možno by sa mi to nikdy nepodarilo," hovorila o svojej hudobnej kariére Hana Hegerová.