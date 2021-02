Vyhlásili nominácie na Zlaté glóbusy. Najviac filmov je aj tento rok z Netflixu

Najväčšie šance má film Mank.

3. feb 2021 o 15:31 Monika Moravčíková

LOS ANGELES, BRATISLAVA. V uplynulej pandemickej, prevažne virtuálnej filmovej sezóne, síce chýbali červené koberce a premiérové premietania s najväčšími hviezdami, no veľké filmové ceny sa zatiaľ nezrušili, iba posunuli.

Súvisiaci článok Hollywood už za ním nestíha. Netflix tento rok predstaví vyše sedemdesiat filmov Čítajte

Najviac nominácií 78. ročníka filmových a televíznych cien Zlatý glóbus získal film Mank, ktorý natočil režisér David Fincher.

Nominovaný bol na ocenenia v šiestich kategóriách, oznámila dnes Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov.

Päť nominácií získal film The Trial of the Chicago 7, po štyri nominácie majú snímky The Father, Nomadland a Promising Young Woman. Z televíznej produkcie majú najväčšiu šancu na úspech seriály The Crown, Schitt's Creek, Ozark, The Undoing a The Great.