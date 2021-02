Snívala o Rusku, tak jej treba. Kto má okrem Kataríny Veľkej šancu na Zlatý glóbus?

Treba si dávať pozor aj na Borata.

3. feb 2021 o 18:10 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Dalo sa čakať, že veľké filmové štúdiá tento rok na Zlatých glóbusoch bodovať nebudú. Keďže boli kiná zavreté, odsunuli premiéry viacerých filmov, do ktorých by inak vkladali veľké nádeje.

Najviac nominácií má Netflix, dokopy 22. Samozrejme, tak veľa ich má aj preto, že ceny, o ktorých rozhodujú zahraniční novinári pôsobiaci v Hollywoode, sa udeľujú aj seriálom.

Glóbusy sa udeľujú zvlášť za drámy a zvlášť za komédie / muzikály. Z filmov a seriálov predstavuje tituly, ktoré majú najviac nominácií:

Filmy

Mank, réžia David Fincher

Čo nie je nadizajnované na veľké tržby, prakticky nemá šancu vzniknúť, skepticky skonštatoval režisér David Fincher, o ktorom sa rozhodne nedá povedať, že by nevedel nakrútiť divácky hit.

Ale aj on musel čakať niekoľko rokov, kým sa mu podarilo presadiť film Mank, ktorý má dnes najviac nominácií na Zlaté glóbusy.

Mank. V podstate ťažko rozlúštiteľný názov. Je to len meno, takto sa nechal oslovovať úspešný hollywoodsky scenárista Herman Mankiewicz, ktorý stojí za najlepším filmom všetkých čias - Občanom Kaneom.

Teda, on najprv musel bojovať o to, aby bol za spoluautora uznaný. Pretože keď Občan Kane prišiel v roku 1941 do kín, vyzeralo to, že je dielom len jedného muža, režiséra Orsona Welllesa.

Ale o tom práve film je. O pozadí legendárneho filmu a aj o úsilí, aké muselo vynaložiť Mankiewiczove okolie, aby k nemu vôbec vznikol nejaký scenár. Pán scenárista totiž veľa pil, priam deštrukčne.

Počet nominácií: 6

The Trial of The Chicago 7, réžia: Aaron Sorkin

Prijal som prácu na tomto filme omylom, hovorí režisér a scenárista Aaron Sorkin. Je veľký introvert a na pľaci sa necíti komfortne, a už vôbec nie, keď je okolo neho veľa ľudí.

Myslel si, že film, ktorý v názve obsahuje slovo proces, sa bude odohrávať najmä na súde. Jedna miestnosť, hotovo. Ale nie. Keď si prečítal scenár, ktorý mu posunul Steven Spielberg, pochopil, že bude nakrúcať komplexný príbeh o nepokojoch v amerických uliciach.

Bolo to v Chicagu, v roku 1968. Vo Vietname hromadne zomierali americkí vojaci, príslušníci demokratov zúfalo hľadali kandidáta, ktorý by v prezidentských voľnách mohol poraziť Nixona.

Počas ich zjazdu sa rozpútali demonštrácie, na ktoré starosta nedal povolenie, a tak sa veľa zatýkalo aj prelievala sa krv.

Sorkinov film teraz, samozrejme, v americkej spoločnosti veľmi rezonuje. Pravdepodobne bude mať veľké šance aj na Oscara.

Počet nominácií: 5

Father, réžia: Florian Zeller

Toto je výkon na Oscara, zhodli sa filmoví kritici hneď, keď videli film Father.