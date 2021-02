Keď si Monica Bellucci hľadá priateľa, musí sa spoľahnúť na svojho agenta. A na humor

Francúzi prerazili vo svete so seriálom Call My Agent!

4. feb 2021 o 16:14 Kristína Kúdelová

Monica Bellucci si v seriáli Call My Agent hľadá priateľa. (Zdroj: Netflix)

Zástupy mužov o nej snívajú, ženy by chceli byť na jej mieste. No ona si zúfa. Je sama, bez muža, a takého, aký bol jej bývalý manžel Vincent Cassel, by už nechcela.

Monica Bellucci chce normálneho, obyčajného muža, lenže taký sa jej bojí prihovoriť a ani ho nemá kde stretnúť. Poprosí teda svojho agenta: mohol by si mi s tým pomôcť?

Samozrejme, vraví agent, a už si v duchu nadáva za to, že zase sľúbil niečo, čo je nesplniteľné. Ale povedať nie filmovej hviezde, to je predsa nemožné. To sa prosto nedá.

Okrem toho, filmová hviezda ho platí, na to je tu. Musí jej pomôcť s každým problémom, ktorý práve má.

Ako si s tým, zúfalec, poradí, o tom je francúzsky komediálny seriál, ktorý pri medzinárodnej distribúcii dostal názov Call My Agent! Zavolajte môjmu agentovi.

Herci ukážu, akí sú naozaj

Parížska agentúra ASK zastupuje najväčšie filmové hviezdy už tridsať rokov.

Jej agenti majú desať percent z každej zmluvy, ktorú im dohodnú (preto sa seriál v origináli volá Desať percent) a zato sa zaväzujú, že sa o hercov postarajú od začiatku projektu až do jeho konca. A aj počas obdobia, keď práve žiadny projekt nemajú.

Zaväzujú sa, že budú stáť na ich strane, ak sa vyskytne nejaký konflikt. Budú za nich bojovať, ak sa režisér alebo producent rozhodne, že chce spoluprácu ukončiť. Budú ich kryť, ak sa nebudú môcť z akýchkoľvek dôvodov dostaviť na pľac a pracovať.

A zachránia ich vždy, ak niečo totálne dokašlú.

Je to dynamická práca, ale na nervy. Niekedy až surrealistická a často nevďačná, ale krásna. A najmä, návyková.

Ale taký je aj seriál, ktorý práve vstúpil do štvrtej sezóny. Francúzski herci sa ochotne hlásia, že v ňom chcú vystúpiť a hrať samých seba.