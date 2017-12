Mariah Carey chce vystúpiť s Georgeom Michaelom

14. jún 2005 o 13:40 SITA

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Americká speváčka Mariah Carey sa vyjadrila, že by rada zaspievala na jednom z koncertov Live 8, ktoré majú upriamiť pozornosť politikov na svetové problémy. Duet, nad ktorým uvažuje, by rada spievala s britským kolegom Georgeom Michaelom.

"Mariah ho veľmi obdivuje," povedal zdroj blízky speváčke a doplnil, že Mariah ho chce osloviť aj preto, že momentálne nahráva nový album a ponuka by mohla byť pre neho veľmi zaujímavá. Mariah sa údajne na svoje londýnske vystúpenie v Hyde Parku teší a rozmýšľa nad tým, ako by ho ozvláštnila. Georgeovi známi zasa tvrdia, že aj on by sa rád na koncerte prezentoval.