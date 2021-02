Choroba, ktorá zabíja len gejov. Aj o AIDS kolovali hoaxy a mýty, pripomína nový seriál

Odohráva sa v 80. rokoch v Británii.

5. feb 2021 o 17:35 Monika Moravčíková

Frontman synth-popového tria Years & Years Olly Alexander stvárnil jednu z hlavných postáv v seriáli It's a Sin. (Zdroj: Channel 4)

Ritchieho to už štve. Kdekoľvek si s kamarátmi vyrazí, niekto vytasí bludy o novej infekčnej chorobe. Vraj je to rakovina. Ale taká, čo zabíja iba gejov.

Ale on tomu neverí. Je presvedčený, že to len homofóbi robia veľké bububu, nech sa takí ako on boja sexu.

Je mladý, chce si užívať. Prečo by sa mal báť?

Televízna dráma It's a Sin rozpráva príbehy mladých mužov, ktorí prežívali britskú krízu AIDS v 80. a 90. rokoch.

Na vlastnej koži zažili, čo môže v spoločnosti napáchať stigma. Na homosexuálnu komunitu vtedy vrhla veľký tieň a mnoho ľudí kvôli nej trpelo v tichosti až do svojich posledných dní života.

Autentická výprava do ich života ukazuje, čo znamenalo vyrastať ako gej v malom meste, v zúfalej snahe nadýchnuť sa utiecť do veľkomesta a následne za slobodu zaplatiť tvrdú daň.

Sloboda, párty a neviazaný sex

Je rok 1981, začiatok nového desaťročia a Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) a Colin (Callum Scott Howells) začínajú nový život v Londýne.

Welšský scenárista a producent Russel T Davies odviedol skvelú prácu vo výbere hercov. Vedome postavil homosexuálnych mužov do rolí homosexuálov. A oni mu to herecky oplatili.