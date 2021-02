Film o Larrym Flyntovi zdiskreditovala antikampaň, mal ju platiť Harvey Weinstein

Flynt zomrel vo veku 78 rokov.

11. feb 2021 o 11:22 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Vražda je trestným činom, na tom sa zhodneme. No keď ju odfotíš a napíšeš o nej článok, môžeš dostať Pulitzera. Sex nie je trestným činom, však? Ale keď ho odfotíš, môžeš sa dostať do väzenia.

Pornografický magnát Larry Flynt, kedysi majiteľ striptízového klubu a neskôr vydavateľ časopisu Hustler, sa väčšinu života obhajoval. Keby to bolo len za jeho názory, možno by sa pred súdom ocitol dva alebo tri razy.

Súvisiaci článok Zomrel zakladateľ časopisu Hustler Larry Flynt Čítajte

No on svoje názory obhajoval tak, že pritom ľudí provokoval, kadekoho urážal a ponižoval, a preto sa do súdnych sporov dostal desaťkrát tak často.

Keď za ním prišiel režisér Miloš Forman so scenárom, kde bol hlavnou postavou, počítal s možnosťou, že ho po prečítaní prvých stránok vyhodí.

Ale nie. Flynt si scenár pokojne prečítal až do konca a potom dokonca režisérovi poskytol niekoľko faktografických upresnení zo svojho života.

A nevadí vám, že v niektorých scénach nevyzeráte zrovna ako hrdina? Spýtal sa ho pre istotu Forman. Vadí, samozrejme, že mi to vadí, odpovedal mu Flynt. Ale čo mám robiť, keď je to pravda?

A tak o mužovi, ktorý v stredu 10. februára zomrel vo veku 78 rokov, vznikol v roku 1996 film Ľud versus Larry Flynt. Bol podobne provokatívny ako Flyntova činnosť - a stretol sa aj s rovnakým odporom.

Flynt v ženskom lone? Aj to bol problém

Problém nastal už pri jeho plagáte. Dominuje mu ženské lono, na jeho pozadí je - akoby ukrižovaný - Woody Harrelson len sporne zahalený v americkej zástave.

Po odpore cirkvi ho v niektorých krajinách, napríklad aj vo Francúzsku, museli okamžite stiahnuť.

Miloš Forman vo svojej životopisnej knihe priznal, že najprv si ani nedal námahu, aby si scenár o Flyntovom živote prečítal. Očakával nejakú pornografiu a tak ho nechal zapadnúť ďalšími haldami papiera.

Veľmi bol nakoniec prekvapený.