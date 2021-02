Potrebujeme ženské kníhkupectvá?

V Berlíne to skúšajú po novom.

14. feb 2021 o 8:46 Róbert Dyda

V momente, keď vznikajú tieto riadky, je v Nemecku predĺžený lockdown do 14. februára. Ťažko sa dá odhadnúť, či sviatok zaľúbených otvorí predajne kníh, kde sa dnes dá nakupovať maximálne bezkontaktným odberom. Valentín však symbolicky ukazuje aj na iný a výrazne dlhodobejší problém, než je pandémia.

Overený recept nepoznáme

Muži a ženy vnímajú svet z princípu odlišne. Rôznorodosť nie je v žiadnom prípade na škodu a pomáha vzájomnému obohateniu sa. Pravda za predpokladu, že každý má rovnaké možnosti prezentovať svoj uhol pohľadu.

Aj keď Nemecku v žiadnom prípade nemožno uprieť snahy o vyrovnávanie štartovacích pozícií, pohľad na situáciu v jeho knižnom svete ukazuje rezervy. Aj pred annus horribilis 2020 boli ženské autorky výrazne menej vydávané, recenzované či prezentované v médiách.

Tento stav nemá tendenciu sa nejako radikálne zlepšiť, práve naopak. Pohľad na jarné edičné plány ukazuje, že čím prestížnejšie je vydavateľstvo, tým menej autoriek sa nachádza medzi pripravovanými novinkami.

Silová regulácia zo strany štátu, ktorá by prikázala publikovať pol na pol mužov a ženy, neprichádza do úvahy. Tlak bude musieť nastať jednoznačne zdola.

Na konci roku otvorili v berlínskej štvrti Neukölln kníhkupectvo She said, ktoré ponúka knihy napísané len ženami alebo tzv. queer autormi. Názov nevychádza z anglickej frázy he said, she said – povedal, povedala, ktorá sa používa na rodovo rozdielne uhly pohľadov. Pri výbere sa inšpirovali zborníkom Sagte Sie (2018), kde redaktorka Lina Muzurová skonštatovala: „Možno sme jeho verziu príbehu počuli príliš často.“

Frauenbuchhandlung 2.0

Kníhkupectvá len so ženskými autorkami nie sú žiadnou aktuálnou novinkou, majú takmer päťdesiatročnú tradíciu. Ako prvé založili feministky z okruhu psychoanalytičky Antoinette Fouqueovej v roku 1974 v Paríži Librairie des Femmes.