Keď sa knihy počúvajú

Audioknihám sa v roku 2020 darilo. Nie všetci si to môžu povedať, ale móde počúvania príbehov pomohol strach z vírusu a povinné nariadenia vlád celého sveta, ktoré zavreli kiná, koncerty, kaviarne a nedovolili nám ani cestovať.

„Ľudia sedeli doma, počúvali audioknihy, keď sa znudili telkou, a tak nám dopriali slušný rast. Možno, keby viac cestovali a dovolenkovali, by to bolo ešte lepšie, ale to nikdy nezistíme,“ hovorí Ivan Sabo, riaditeľ Audiolibrix, obchodu s audioknihami na Slovensku i v Česku.

Ako počúvame?

Príbehy poslucháčov kníh v skratke zhrnula Barbora Kardošová, riaditeľka audioknižného vydavateľstva Wisteria Books: „Využívam chvíle za volantom auta, v kuchyni pri varení, pri nakladaní práčky či skladaní ponožiek. Patrím do generácie, ktorá v detstve počúvala platne s rozprávkami, neskôr Plné vrecká peňazí, Jánošíka, Soirée či Šlitra a Suchého a iné.

Počúvanie akosi patrilo k dobrej nálade. Naše audioknihy rozhodne nechcú nahradiť knihy. Skôr sa snažím pomôcť tým, ktorí cestujú s deťmi, tým, ktorí majú problém s koncentráciou, s čítaním ako takým, tým, ktorých deti napríklad nemajú vzťah k čítaniu a chceli by to zmeniť. Snažím sa podchytiť si opäť mladšiu generáciu, preto som začala viac s detskými titulmi.“

Podľa prieskumu audioknižného obchodu Audiolibrix sa