V pôrodnici im zamenili deti. Česi dokonale rozohrali tragédiu, ktorá sa stala v Třebíči

Seriál Kukačky je namotávka.

17. feb 2021 o 12:41 Kristína Kúdelová

Nestáva sa to často. Nestáva sa to vlastne takmer nikdy. A predsa. V roku 2006 došlo v nemocnici v Třebíči k zámene novorodencov. Veroniku začali vychovávať rodičia, ktorým sa narodila Nikolka, a Nikolka sa dostala k rodičom, ktorým sa narodila Veronika.

Na chybu sa prišlo až po niekoľkých rokoch.

Ktokoľvek, náhodne oslovený, by povedal, že nevie, čo by v takej situácii urobil. Žiadna teória nepomôže, hypotézy sú slabé, to sa proste nedá predstaviť.

A predsa sa v Českej republike našli filmári, ktorí mali dostatočnú fantáziu, aby o takomto prípade nakrútili - nie film, ale rovno trinásťdielny seriál.

O čom v ňom môžu tak dlho točiť? Môže sa spýtať nezainteresovaný. No ten, kto Kukačky na ČT 1 začal pozerať, sa už viac nečuduje. Už je dávno namotaný a len netrpezlivo týždeň po týždni čaká, čo sa bude ďalej diať.

To milované, alebo vlastné?

Tereza a Martin majú krvnú skupinu A, ale nikdy sa im nezdalo divné, že ich syn Jakub má krvnú skupinu B.

Olga a Karel sa síce nevedia dohodnúť, či je vhodné, aby ich Tomáš jazdil v takom ranom veku na motorke, ale s uspokojením pozorujú, že sa potatil, pretože evidentne má rád šport.

O tom, že vychovávajú svoje deti, nemali nikdy žiadne pochybnosti.

Oni rovno zažili šok, keď sa zrazu po šiestich rokoch z nemocnice ozvali lekári, že z nazbieraných vyšetrení malého Tomáša vyplýva, že tu niečo nesedí.