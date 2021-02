Prekliaty hotel, ktorý priťahuje smrť? Dokument na Netflixe objasňuje zmiznutie mladej študentky

Čo sa stalo s Elisou Lam?

17. feb 2021 o 14:16 Jana Alexová

V centre Los Angeles stojí hotel, ktorý vraj priťahuje zlo. Samovrahov, násilníkov, zločincov, vrahov. Za takmer sto rokov jeho existencie sa v ňom stalo toľko trestných činov, samovrážd a vrážd, že to už pomaly prestali rátať.

Je v ňom vôbec izba, v ktorej niekto nezomrel?

Nečudo, že losangelský hotel Cecil si rýchlo získal povesť temného miesta, vražedného hotela, ktorý svojich návštevníkov núti k tomu najhoršiemu.

Keď v roku 2013 zmizla 21-ročná študentka Elisa Lam z Kanady, ktorá bola ubytovaná práve v hoteli Cecil, nik sa nečudoval, že sa to stalo práve tam.

Jedno z najzáhadnejších zmiznutí, ktoré s losangelskou políciou na vlastnú päsť vyšetrovali i tisícky amatérskych internetových detektívov, objasňuje nová dokumentárna séria na Netflixe pod názvom: Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel (Miesto čino: Zmiznutie v hoteli Cecil).

Z hotela nevyšla, no zmizla

Elisa Lam sa na svoju cestu po západnom pobreží Kalifornie vydala sama koncom januára 2013. V hoteli Cecil v Los Angeles sa ubytovala 28. januára a mala v ňom ostať štyri dni.

Už 1. februára však bola nezvestná. Jej zmiznutie ohlásila jej rodina z Kanady. Elisa sa rodičom cez telefón hlásila každý deň, keď sa neozvala, zdalo sa im to podozrivé.

Prípad začala vyšetrovať losangelská polícia, no vyšetrovanie dlho ostávalo na bode mrazu. Keď prezreli záznamy z bezpečnostných kamier, našli zvláštne video z výťahu, na ktorom Elisa vyzerá, akoby pred niekým utekala.