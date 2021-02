Deti, váš ocko spáva s vašou sestrou. Woodyho Allena usvedčuje zo zneužívania domáce video

Podozrivé boli už jeho scenáre.

22. feb 2021 o 16:14 Kristína Kúdelová

Matthew, Sascha, Fletcher, Lark Song, Daisy, Soon-Yi, Moses. Americká herečka Mia Farrow mala v roku 1980 tri vlastné a štyri adoptované deti.

Bola už druhýkrát rozvedená a nadobudla takmer istotu: mňa už na rande nikto nezavolá.

Potom ju však kamaráti stiahli na večeru do obľúbeného podniku Woodyho Allena a zoznámili ju s ním. Allen bol vtedy držiteľom Oscara za film Annie Hall a bol aj presne takým šarmantným a vtipným intelektuálom, akým sa javil vo filmoch.

No a najmä - on ju na to rande zavolal.

Že má Mia toľko detí, mu do života nijako nezasiahlo. Chodil k nej len na návštevu a vždy sa vracal k sebe do bytu, kde mal svoje pohodlie. Takže keď mu povedala, že by si ešte chcela adoptovať ďalšie deti, prípadne mať ďalšie vlastné s ním, neprotestoval.

Len ju upozornil, že sa o ne bude starať sama. Ja nemám žiadny záujem o deti, hovoril.

Deti ma nezaujímajú.

V roku 1985 si Mia Farrow adoptovala dcéru Dylan a o dva roky neskôr sa jej narodil Ronan. Obaja sú dnes ústredné postavy dokumentárneho filmu Farrow vs. Allen, ktorý vznikol s cieľom usvedčiť amerického režiséra zo sexuálneho zneužívania.

Podozrivé boli už jeho scenáre

Dvanásť rokov si Farrow myslela, že je na vrchole šťastia. Woodyho milovala, pomaly začali žiť ako rodina a ešte aj hrala v každom filme, ktorý nakrútil. Každý rok stihli jeden.

Všetko sa jej zrútilo v roku 1991, keď sa ukázalo, že Woody Allen až taký veľký nezáujem o deti nemá.