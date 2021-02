Elektronickú hudbu ovplyvnili už debutom, Daft Punk hlási koniec

Dvojica sa rozlúčila videom s názvom Epilogue.

22. feb 2021 o 18:34 ČTK

PARÍŽ. Francúzske hudobné duo Daft Punk ohlásilo po 28 rokoch koniec. Priekopníci elektronickej tanečnej hudby to dnes oznámili vo videu nazvanom Epilogue. Správu agentúre AFP potvrdila hovorkyňa umelecov.

Daft Punk založili Thomas Bangalter a Guy-Manuel de Homem-Christo. Ich debutový album Homework z roku 1993 sa považuje za míľnik tanečnej hudby. Do hudobných rebríčkov dostali produkciu undergroundovej hudobnej scény.

Preslávili sa okrem iného vďaka hitom One More Time či Harder, Better, Faster, Stronger. V roku 2013 na seba upozornili singlom Get Lucky, v ktorom hosťovali americkí hudobníci Pharrell Williams a Nile Rodgers.

V roku 2016 Daft Punk zverejnili dve skladby, Starboy a I Feel It Coming, ktoré zložili s kanadským spevákom The Weeknd. Prvá menovaná skladba sa ihneď stala hitom.

Dvojica sa na verejnosti zriedka objavovala bez robotických heliem a vo väčšine hitov má elektronicky upravené vokály. V spomínanej videu Epilogue majú obaja hudobníci ikonické kostýmy robotov, rozlúči sa v púšti, načo sa jeden z nich odpáli. Záznam pochádza z ich filmu Electroma z roku 2008.