Umenie na jedno použitie

24. feb 2021 o 7:20 Juraj Malíček

Nomadland, The Dig, Mank, Saint Frances, Pieces of a Woman, Kuessipan, News of the Worlds, Malcom & Marie, The Midnight Sky, One Night in Miami, neminie týždeň, aby sa v online prostredí streamingových služieb neobjavila nejaká nová snímka zas a znova potvrdzujúca, že na kvalite naozaj záleží.

Výroba a distribúcia audiovizuálnych obsahov primárne na internet sa neriadi starými skostnatenými a načisto fiktívnymi pravidlami kamenného Hollywoodu, v ktorom o všetkom rozhodovali účtovníci. Hrá sa nová hra. Na autorskú slobodu, autentickú umeleckú výpoveď, nadčasovú kvalitu, nebanálne témy a tak ďalej.

Zásadné vo vzťahu k hojnosti a rozmachu streamingových služieb je to, že vonku vyčíňa epidémia, a tak ľudia sedia doma a dívajú sa na filmy a seriály. Na Lupina, v ktorom už vôbec nie je dôležitý len pôvodný literárny rozmer pôvabných šestákových románov Mauricea Leblanca, hoci aby divák naplno docenil všetky rezervy i kvality tohto nového seriálového spracovania, znalosť predlohy je nevyhnutná a akcentujú to aj tvorcovia priamo v seriáli, či na Bridgerton, ktorý už nie je ničím iným ako angažovaným programovým gýčom, ale divákom to neprekáža, naopak, majú ho preto ešte radšej.

Spokojní sú všetci

Diváci dávajú svoju spokojnosť najavo nielen tým, že predplatné streamingových služieb nerušia, ale najmä tým, že svoju službu odporúčajú ďalším budúcim predplatiteľom. Z toho profitujú samotné služby, počet klientov všetkých kontinuálne rastie aj u nás, štandardom už je, že predplatenú diváci majú nie jednu, ale minimálne dve (zväčša HBO a Netflix) a ponuka neustále rastie.

Na trh sa tlačia ďalší hráči. Niektorí zdanlivo bez vonkajšej reklamy lokalizujú celý svoj obsah a už si z koláčika odhryzkávajú zatiaľ len malinký kúsok (Apple TV +). Iní si chystajú pozíciu dopredu, a tak sa vyrábajú titulky a dabuje sa tak intenzívne, že to začalo kaziť ceny (Disney +).