Štát sprístupní slovenské filmy sluchovo a zrakovo postihnutým

Krok je v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

24. feb 2021 o 11:52 SITA

BRATISLAVA. Zámerom vlády je vydávanie slovenských filmov s audiokomentárom pre osoby so zrakovým postihnutím.

Tiež vydávanie slovenských filmov s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo s tlmočením do slovenského posunkového jazyka.

Na opatrení bude pracovať Ministerstvo kultúry SR (MK SR) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

Vyplýva to z návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030, ktorý do vlády predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Národný program na dnešnom rokovaní schválila vláda. Z návrhu tiež vyplýva, že cieľom vlády je okrem iného prostredníctvom dotačného systému MK SR vytvárať podmienky na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín. Zámerom je podpora projektov v oblasti živej kultúry a jej sprístupňovania, vydavateľskej a publikačnej činnosti. Tiež periodickej tlače či neformálneho vzdelávania a výskumu. Zámerom je tiež systematicky zvyšovať počet bezbariérových vozidiel verejnej dopravy a dráhových vozidiel. Zároveň všetky nové a modernizované vozidlá vybavovať informačnými systémami pre osoby so zrakovým postihnutím a informačnými systémami pre osoby so sluchovým postihnutím.

V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020-2024 sa vláda SR zaviazala k príprave Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 v spolupráci s mimovládnymi organizáciami v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Cieľom je vytvoriť optimálne podmienky na implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Národný program na roky 2021 – 2030 bol pripravovaný za účasti viacerých odborníkov z rôznych oblastí.