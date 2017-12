Správnu Pohodu v Trenčíne vytvorí až 100 interpretov z 20 krajín

Bratislava 15. júna (TASR) - Viac než 100 interpretov z 20 krajín sveta vytvorí tú správnu festivalovú atmosféru na tohtoročnom deviatom ročníku najväčšieho ...

15. jún 2005 o 14:20 TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Viac než 100 interpretov z 20 krajín sveta vytvorí tú správnu festivalovú atmosféru na tohtoročnom deviatom ročníku najväčšieho slovenského hudobného a multimediálneho festivalu Bažant Pohoda 2005. Na ôsmich scénach sa počas víkendu 15. a 16. júla na trenčianskom vojenskom letisku predstavia okrem iného aj také hviezdy svetovej hudobnej scény ako The Prodigy či Garbage.

Festivalová dramaturgia chce podľa organizátora festivalu Michala Kaščáka umožniť návštevníkom "vidieť nevídané a počuť neslýchané". Na multižánrovom Bažant Stage vystúpia aj energickí Asian dub Foundation, bristolská skupina Chikinki, orchester Bratislava Hot Serenaders s Milanom Lasicom. Na hlavnom pódiu sa predvedú v netradičnom projekte aj Chikiliki tu-a s Tanečným orchestrom Prešov, tiež Le Payaco a Para.

Organizátori kladú dôraz na world music, ktorý bude mať venovanú celú jednu scénu. Vystúpia tu "domáce skvosty" Kokavekere Lavutára a Mužská spevácka skupina Telgárt. Najžiadanejším hviezdami na Kofola stage však podľa Kaščáka bude diva projektu Buena Vista social club Omara Portuondo, rumunská "zbojnícka banda" Taraf de Haidouks, americkí The Klezmatics, či hrdelní speváci zo Sibíri Huun Huur Tu. Zmes rocku a reggae prinesú Trebunie Tuki, ruskú pôvodnú hudbu skupina Flanders, "výletom" do brazílskych tónov bude vystúpenie formácie Zunido da Mata. Vrcholom by malo byť niekoľko rokov dohadované vystúpenie českej folkovej hviezdy Jaromíra Nohavicu.

Nová Orange stage bude hostiť hip hop, progresívne skupiny či ska. Headlinerom bude trojica britských umelcov - hviezda súčasného hip hopu Roots Manuva, ska legenda The Beat a kultový predstaviteľ štýlu dancehall Macka B. Okrem nich tiež vystúpia funkoví futuristi Pest, "skackaví" Desorden Publico či punkáči Dezenter. Domácich umelcov budú reprezentovať Čisté tvary a Ska2tonics.

Pre ľudí sú pripravené aj emocionálne chuťovky v podobe "živých soundtrackov k východu slnka", kedy v sobotu ráno o 5.30 h zahrajú Podpolianske fujary a festival v nedeľu ráno uzavrie legendárny Marián Varga, ktorý "sľúbil skomponovať úplne novú skladbu".

Milovníci tanečnej hudby si prídu na svoje v dvoch veľkokapacitných halách, priestor však dostane najmä tanečná hudba hraná naživo. So svojou deväťčlennou zostavou sa na housovej a nu jazzovej Nokia scéne predstaví Američan Little Louie Vega, zahrá Xaver Fisher Trio z Nemecka či rakúsky projekt Cafe Drechsler. Dots stage ovládne techno a house, headlinerom určite bude Green Velvet. Podporia ho stálice slovenskej tanečnej scény Tibor Holoda a Toky.

Okrem hudobných vystúpení sa návštevníci Pohody môžu tešiť aj na Bažant Kinematograf s troma predpremiérami. Aréna TB prinesie diskusie Pod lampou, diskusie Ligy za duševné zdravie, projekt rómskych hudobníkov Phurikane Giľa či Dorotu Nvotovú. Návštevníci si budú môcť dopriať aj divadelné predstavenia v prevedení divadla GuNaGu, Teatra Tatra a Slovenského Mimo divadla. Pre rodičov s deťmi je prichystaný aj detský park, aby sa "rodičia mohli bez strachu zabaviť".

Viac informácií je možné získať na www.pohodafestival.sk. Do 19. júna je si možné permanentku na oba dni kúpiť za 899 korún, do 4. júla za 950 korún, neskôr za 999 korún a priamo na mieste permanentka bude stáť 1200 korún.