Katolíkov sčítajú, gejov nie. TV Lux si v relácii V Samárii pri studni urobila svoju robotu

Nejde iba o peniaze.

25. feb 2021 o 10:59 Kristína Kúdelová

Neprešiel ani deň od spustenia sčítania obyvateľov a TV Lux už robila osvetu. Venovala tomu reláciu V Samárii pri studni.

Prišla Zuzana Podmanická zo Štatistického úradu, prišiel demograf Branislav Šprocha a obaja veľmi jasne odpovedali na praktické otázky moderátorky Ľuby Oravovej.

Menej zrozumiteľný bol len Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

"Sčítanie ľudu rešpektujeme. Je to legitímny nástroj štátu, chápeme, že je preň dôležité, aby takéto informácie mal. My si však vedieme vlastné štatistiky," hovoril v úvode relácie.

Z jeho nejednoznačných odpovedí sa čoskoro dala vybadať obava, že sčítanie obyvateľov 2021 zaznamená menej katolíkov, ako zaznamenalo sčítanie obyvateľov 2011.

Znamenalo by to, že katolícka cirkev dostane tentoraz od štátu nižší príspevok a bude mať menej peňazí na to, aby pomáhala - alebo v spoločnosti šírila svoje hodnoty.

Keď sú kostoly zatvorené

TV Lux vyrába aj detskú reláciu Klbko (v týchto dňoch je, napríklad, zameraná na výučbu o apoštoloch), ktorá je zastaraná, nezrozumiteľná aj gýčová. Keby sme súdili podla nej, povedali by sme, že katolíci musia mať dnes veľké problémy udržať najmladšie generácie pri svojich hodnotách.

No Martin Kramara veriacich upokojoval. Najmä keď sú veľké sviatky, cirkev vidí, že "spovednice sú stále rovnako plné". K "odlevu" teda zatiaľ nedošlo.