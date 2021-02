Zostal celý život šestnásťročný. Vzniká film o Robbie Williamsovi

Michael Gracey napísal scenár z osobných rozhovorov.

25. feb 2021 o 14:46 Jana Alexová

BRATISLAVA. Od začiatku svojej hudobnej kariéry bol známy ako šašo a drzý zabávač. Ten, ktorý sa nevie správať.

V populárnej britskej chlapčenskej skupine Take That, ktorá pôsoboila začiatkom 90. rokov, bol Robbie Williams najmä vokalistom a tanečníkom.

A robil najväčšie problémy. Počas koncertov na pódiu rozprával vtipy a často sa správal drzo a arogantne.

Po rozpade Take That nebol v Británii snáď nikto, kto by úprimne veril, že sa dokáže presadiť na sólovej dráhe. Všetci predpovedali úspech "tomu peknému" Markovi Owenovi a hlavnému spevákovi Garymu Barlowovi.

Zatiaľ čo Barlow bojoval o označenie "nový George Michael" a postavenie na výslní, Robbie kŕmil bulvárne médiá príbehmi z čias Take That a ničil sám seba - užíval si každú párty, pil a bral drogy.

Keď vydal prvé sólové single, verejnosť ich prijala vlažne. Obrat prišiel až s dnes už legendárnou baladou Angels, ktorá Robbieho Williamsa vystrelila na vrchol.

I keď problémovým nikdy byť neprestal, dnes je Robbie Williams najúspešnejším britským popovým spevákom. A to je už niečo, čo si zrejme zaslúži vlastný film.

Nakrúcať by sa malo začať už v lete.

Zostal šestnásťročný celý život?

Životopisný hudobný film o Robbie Williamsovi bude režírovať Michael Gracey, ktorý stojí za megaúspešným filmom Najväčší showman.