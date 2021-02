Každý má vo svete svoju spriaznenú dušu. Na jej nájdenie stačí len test DNA

Nový seriál sa pohráva so zaujímavou témou.

26. feb 2021 o 16:32 Monika Moravčíková

Nový sci-fi seriál The One sa pohráva s láskou a DNA. (Zdroj: Netflix)

BRATISLAVA. Osemdesiat knižných agentov a vydavateľov jeho prvú knihu odmietlo. Odvtedy už prešiel dlhú cestu - od samovydávania kníh až po dnešok, keď sa jeho knih prekladajú do iných jazykov a je z neho spisovateľ na plný úväzok.

Tvorbu britského autora Johna Marrsa si všimol už aj Netflix.

Psychologický triler The One, ktorý vydal v roku 2017, sa stal predlohou nového sci-fi seriálu zasadeného do zvláštnej perspektívy budúcnosti.

Marrsov príbeh rozvíja zaujímavú hypotézu - môže test DNA nájsť komukoľvek dokonalého partnera? Jediného človeka na svete, do ktorého sa dá vášnivo zamilovať len vďaka genetickej podobnosti?

Jedna spoločnosť pred pár rokmi potvrdila, že našla gén, ktorý spája každého z nás s našou spriaznenou dušou. Všetko, čo k tomu stačí, je jeden pramienok vlasov.

Odvtedy takto "spárovala" už milióny ľudí a myšlienka sa ujala najmä medzi tými, ktorí boli nezadaní alebo nespokojní so svojimi vzťahmi. Má to však háčik.

Výsledky testov viedli k rozpadu nespočetných vzťahov a pretavili tradičné predstavy o randení, milostnom vzťahu a láske. Zdá sa, že aj spriaznené duše môžu mať tajomstvá. A tie môžu všetko skomplikovať, dokonca aj perfektnú genetickú zhodu.

Marrsov príbeh má sľubný základ, podobne ako predošlé divácky veľmi úspešné sci-fi seriály Black Mirror či Altered Carbon. Seriál The One pribudne v programe Netflixu 12. marca.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/yGgbNCkJqSM

Pozrite si prehľad marcových noviniek:

1. marca

Biggie - I got a Story to Tell (dokumentárny film)

Dokument o zabitom rapperovi Christopherovi „The Notorious BIG“ Wallaceovi, ktorý zohral významnú úlohu v rapovej vojne Westside-Eastside. Albumom Ready to Die z roku 1994 spopularizoval rap na východe, ktorý predtým ovládali raperi zo západu.

Archívne zábery a rozhovory s jeho najbližšími priateľmi a rodinou pripomínajú jeho násilne prerušenú životnú cestu, na ktorej sa z neho stával jeden z najvplyvnejších rapových kráľov.

3. marca

Moxie (film)

Šestnásťročná Vivian je otrávená toxickým sexizmom na svojej strednej škole. Chlapci neprestajne obťažujú a hodnotia dievčatá na základe ich postavy a sexuálneho potenciálu, dievčatá pred tým len skláňajú hlavy.

Inšpirovaná povstaleckou minulosťou svojej matky anonymne zverejňuje magazín s názvom Moxie, v ktorom odhaľuje zaujatosť a protiprávne konanie. Nečakane získava množstvo spojencov a podnieti revolúciu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Sf34qI1hjKU

5. marca

Sentinelle (film)

Trénovaná francúzska vojačka, ktorá bola po traumatizujúcej bojovej misii presunutá domov, využije svoje smrtiace schopnosti na to, aby dolapila muža, ktorý ublížil jej sestre.

8. marca

Bombay Rose (animovaný film)

Je to vôbec prvý indický animovaný film, ktorý bol vybraný na otvorenie Medzinárodného týždňa kritikov na filmovom festivale v Benátkach v roku 2019.

Dej vizuálne ohromujúceho, ručne maľovaného filmu, sa sústreďuje na mladú klubovú tanečnicu Kamalu, ktorá uteká z manželstva, do ktorého sa dostala ešte ako dieťa.

Film v sebe spája tri príbehy lásky - tú medzi hinduistickým dievčaťom a moslimským chlapcom, lásku medzi dvoma ženami aj lásku k mestu a jeho bollywoodskym hviezdam.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/kjgwD61xooU

10. marca

Dealer (film)

Režisér hudobného videa Franck preniká do drsnej štvrti na juhu Francúzska. Chce natočiť Tonyho, charizmatického, ale nepredvídateľného vodcu drogových gangov a jeho snahu preniknúť na scénu rapovej hudby. Kamera však odhalí oveľa viac. Skutočnú tvár drogového obchodu, kvôli ktorej sa Franck zamotá do krvavej vojny gangov.

Last Chance U: Basketball (dokumentárna séria)

Aj pohľad do zákulisia komunitného vysokoškolského basketbalu môže byť zaujímavý. Hráči bojujú s nepriazňami, vnútornými démonmi a emóciami na ihrisku i mimo neho.

Marriage or Mortgage (reality šou)

Za cenu tej svadby si si mohol pomaly kúpiť aj dom. Veta, ktorá najmä v Amerike zľudovela. Svadby tam vedia stáť nepredstaviteľné peniaze. Plánovačka svadieb v Nashville Sarah Miller a realitná agentka Nichole Holmes v novej reality šou pomáhajú párom pri rozhodovaní. Čo si vyberú? Svadbu alebo radšej hypotéku?

12. marca

Yes Day (rodinný film)

Allison a Carlos majú pocit, že svojim deťom stále niečo len zakazujú. Rozhodli sa, že na 24 hodín budú odpovedať na všetky ich prosby len "áno" a nechajú deti, nech si určujú pravidlá.

Môže ich takéto dobrodružstvo zblížiť alebo skôr úplne rozhádať?

Paper Lives (film)

Chudobnú starú štvrť v Istanbule je poznačená emigráciou. Mehmet je vážený človek, ktorý vedie v susedstve sklad tuhého odpadu. Pomáha všetkým v núdzi - najmä deťom a tínedžerom bez domova, pretože ním tiež bol.

Keď Mehmet medzi odpadom objaví osemročného chlapca, pocíti nutkanie pomôcť mu nájsť jeho rodičov. Neuvedomuje si, ako silno sa k nemu citovo pripúta.

16. marca

Rebell Comedy: Straight Outta the Zoo (stand up)

RebellComedy je komediálny kolektív silných a rozmanitých sólových umelcov. A vďaka svojim rôznym prístupom sa títo všestranní komici navzájom dokonale dopĺňajú.

17. marca

Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal (dokument)

Dokument objasňuje podvody, cez ktoré sa deti bohatých a slávnych rodín dostávali na špičkové americké univerzity.

18. marca

Get the Goat (film)

Brazílska komédia o policajtovi z vidieka, ktorý kvôli záchrane Celestiny, kozy považovanej za dedičstvo jeho malého mesta, cestuje do São Paula. Spojí sa tam s policajným úradníkom a spoločne pracujú na riešení trestného činu a vytvárajú veľmi zvláštne priateľstvo.

19. marca

Sky Rojo

Tvorcovia úspešného španielskeho seriálu Papierový dom prichádzajú s ďalšou akčnou sériou. Tentokrát budú hlavnými postavami tri prostitútky, ktoré sú na úteku z klubu, v ktorom pracovali.

Na ceste, v ktorej sa zdá byť jediným cieľom smrť, pretože nemôžu ísť na políciu a idú po nich sú nájomní vrahovia ich šéfa, sa budú musieť rozhodnúť, či sa chcú zamerať na útek alebo prípravu protiútoku.

Country Comfort (seriál)

Ctižiadostivá mladá country speváčka Bailey nastúpi ako opatrovateľka v neúplnej rodine s piatimi deťmi. Rodinnou dynamikou sa nedá udupať, práve naopak. Skúša byť matkou, ktorá deťom tak chýbala. A črtá sa aj šanca, že by jej mohli pomôcť rozbehnúť vlastnú kapelu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9Nra8mjj_Xw

Formula 1: Drive to Survive (dokumentárna séria)

Dokument zo zákulisia Formuly 1 a sezóny 2020, počas ktorej sa tento šport v Austrálii dramaticky zastavil kvôli pandémii COVID-19 a neskôr v tom roku sa opäť naštartoval v Rakúsku.

25. marca

Secret Magic Control Agency (animovaný film)

Hansel a Gretel dnes pôsobia ako tajní agenti. Pri hľadaní nezvestného kráľa musia používať kúzla, chytré myslenie a tímovú prácu.

26. marca

A Week Away

Problémový tínedžer Will Hawkins má problémy so zákonom a preto sa dostane na nechcenú križovatku: ísť do väzby pre mladistvých alebo navštíviť kresťanský letný tábor. Je zrejmé, čo si vyberie.