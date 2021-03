Zuzana Matkovská: Neverte revolučnej liečbe problémov, na ktoré ešte nemá odpoveď veda

Vychádza jej kniha rozhovorov s lekármi.

1. mar 2021 o 8:34 Monika Moravčíková

Denník SME prináša knihu Rozhovory o ľudskom tele vo svojej edícii autorov. Odborníci zo 17 rôznych oblastí v nej ponúkajú širší pohľad na aktuálne medicínske poznanie.

So všetkými sa zhovárala ZUZANA MATKOVSKÁ, ktorá niekoľko rokov písala pre SME o zdraví a v súčasnosti pôsobí na Úrade verejného zdravotníctva.

Ako jej skúsenosti formovali pohľad na vlastné zdravie, o ktorých témach sa zhováralo najťažšie a akú vlastnosť majú podľa nej všetci lekári spoločnú?

Ako sa počas vášho novinárskeho pôsobenia vyvíjal vlastný pohľad na to, ako informovať ľudí o téme zdravia?

Musela som sa učiť dívať aj za pútavý titulok. Niektoré správy z oblasti medicíny síce znejú na prvé počutie fantasticky a pútavo, no pre život bežného človeka nemajú okrem rozptýlenia žiaden prínos. Snažila som sa čoraz viac do textov dávať jasné návody a postupy, ako využiť informáciu, o ktorej píšem, v prospech zdravia.

A ako zmenia roky písania o chorobách a zdraví pohľad človeka na vlastné zdravie?

Našťastie, nie som hypochonder ani prílišne úzkostlivý človek, takže to malo v princípe len priaznivý efekt. Úspešne som na sebe vyskúšala štatisticky najúčinnejšie metódy na odvykanie od cigariet. Vlaňajší experiment ohľadom vzťahu k alkoholu, ktorý som stihla odskúšať iba na skupine mojich známych, ma zas naučil obmedziť pitie na menej rizikové množstvo.

Dosť významne sa zlepšilo aj moje stravovanie, chodím nepomerne viac peši a nepodceňujem dĺžku spánku. Urobila som si viaceré preventívne testy a začala som darovať krv. Vďaka vedomostiam zo zdravotníckej rubriky sa v 30-ke cítim podstatne lepšie, než keď som bola dvadsiatnička.

Čo spôsobilo, že ste sa ako novinárka začali venovať medicínskym témam?

Ako elévka som dostala cennú príležitosť vyskúšať si prácu na domácom spravodajstve v SME, prvý rok a pol som sa venovala najmä školstvu. No to, že ma spravodajstvo priťahovalo, automaticky neznamenalo, že mi tento typ novinárčiny bude aj osobnostne sedieť.

Medicínske témy si ma našli samy. Zdravotnícka rubrika bola v tom čase bez redaktora a vedenie mi dalo šancu ukázať, či je to rola pre mňa vhodnejšia a či rubriku dokážem rozvíjať.

Čo je najdôležitejšie pri takomto špecifickom zameraní?

Treba mať prehľad o tom, ako fungujú vedecké časopisy a akú majú medzi odborníkmi reputáciu. Musíte sa naučiť čítať štúdie, vedieť ako prebiehajú klinické štúdie a dokázať vyhodnotiť veľkosť skúmanej vzorky.

Veľmi dôležité je vedieť rozlišovať medzi tým, či štúdia ukazuje koreláciu alebo kauzalitu - teda či je A iba v súvislosti s B, alebo či A priamo spôsobuje B. A asi najdôležitejšie je, si uvedomovať, že solídne vedecké poznatky si vyžadujú čas. Ak chcete byť konzistentní, nesmiete sa sa so závermi unáhliť, pretože už o pár dní môžete sami sebe protirečiť.

Dá sa vôbec mať prehľad o všetkom?

Ani náhodou. Ale treba vedieť aspoň kde hľadať čo možno najobjektívnejšie a najpresnejšie informácie. Základný denný prehľad som si zvykla udržiavať cez asi 15 zdravotnícko-medicínskych newslettrov.

Boli témy, ktoré ste podceňovali?

Určite a neteší ma to. Za všetky spomeniem starnutie a obzvlášť starostlivosť o blízkych na sklonku života. Ľudia sa tejto téme prirodzene vyhýbajú a články rozhodne nebývajú najčítanejšie. Tieto informácie ale denne hľadá veľké množstvo ľudí práve v čase, keď sú najzraniteľnejší. Seriózne médiá by mali byť pripravené ponúknuť im útočisko v podobe spoľahlivých a komplexných informácií.

V súčasnosti pôsobíte na komunikačnom oddelení Úradu verejného zdravotníctva. Zmenil sa váš pohľad, keď vidíte problematiku z druhej strany?



Výskum a medicínske dianie ohľadom vírusu SARS-CoV-2 som v redakcii podrobne sledovala od úplne prvej zmienky o výskyte vírusu vo Wu-Chane. Na komunikačné oddelenie ÚVZ som nastúpila ako posila v začiatkoch takzvanej druhej vlny epidémie COVID-19 na Slovensku.

Už viac než rok teda všetkými dostupnými kanálmi dostávam od širokej verejnosti denne aj desiatky otázok o tom, čo znamenajú jednotlivé čiastkové zistenia o víruse pre náš každodenný život. Denne vychádzajú o koronavíruse kvantá správ a kľúčové posolstvá sa strácajú v balaste rýchlych informácií. Utvrdila som sa teda v tom, že ak píšete o zdravotných témach pre širokú verejnosť, informácie bez potrebného kontextu dokážu narobiť reálne škody.

Rozprávali ste sa so stovkami lekárov. Je vlastnosť, ktorú mali spoločnú?

Povedala by som že trpezlivosť a akúsi osobnú silu. Na začiatku rozhovoru bývam nervózna, pretože mávam nachystanú aj sériu absurdných otázok a neviem ako na odborník zareaguje. Niečo v tých lekároch ma však dokázalo dosť rýchlo upokojiť. Je úžasné, aký pokoj dokážu vyžarovať aj napriek tomu, v akých podmienkach neraz pracujú.

Medicína by sa mala vyhýbať autorite jedného lekára a opierať sa o vedu. Má novinár šancu posúdiť odbornosť lekára alebo rozoznať pochybnú informáciu o zdraví?

Ak sa na rozhovor poctivo pripravujete a dobre si pozriete dostupné referencie lekára, vrátane starších rozhovorov a publikácií, dokážete zistiť, že niečo nie je v poriadku. Ak som mala dôvodnú pochybnosť o odbornosti, poradila som sa s ďalším expertom v danej oblasti. Zvykla som si čítať aj hodnotenia od pacientov, a hoci ich treba brať s istou rezervou, mnohé celkom trefne načrtli ako bude prebiehať komunikácia s lekárom.

Stalo sa vám, že ste považovali názory odborníkov za mylné a museli ste im vyvracať ich tvrdenia?

Takúto situáciu si spätne nevybavujem. Skôr sa mi stávalo, že mi nečakanou odpoveďou "odpálili" celú veľkú vetvu otázok. Zažila som to napríklad aj pri rozhovore so sexuológom Radomírom Masarykom, ktorý sme vybrali aj do knižky. Čakala som, že mi povie pár osvedčených rád, ako obnoviť iskru v dlhoročnom vzťahu. No on mi veľmi priamočiaro vysvetlil, že realita a rady v ženských magazínoch sú dve rozdielne veci.

Zuzana Matkovská narodila v roku 1990 v Košiciach,

popri štúdiu pracovala ako copywriter, zodpovedala za propagáciu aktivít kultúrneho centra a prispievala do lokálnej tlače,

redaktorkou domáceho spravodajstva denníka SME bola od januára 2015, venovala sa predovšetkým témam v oblasti školstva, vedy a vzdelávania

od januára 2016 tvorila redakčný obsah rubriky Primár.sme.sk,

v súčasnosti pôsobí na komunikačnom oddelení Úradu verejného zdravotníctva.

Zvykli ste si informácie, ktoré ste získali v rozhovoroch, overovať aj u ďalších zdrojov?

Nebolo to vždy nutné, keďže v rozhovoroch som sa snažila skôr uchopiteľne vysvetliť základné mechanizmy a deje v tele. Tie sa nezvyknú zásadne meniť a ak bol niektorý výrok lekára v kontraste s tým, čo som si naštudovala, vedeli sme si to vysvetliť už v priebehu rozhovoru.

Ako dlhý čas vyžaduje príprava na rozhovor s lekárom?

Ak to bola téma, o ktorej som opakovane písala, dalo sa to zvládnuť do hodiny. Ak to bolo neznáme teritórium, tak aj šesť, sedem hodín.

Je náročné pretlmočiť lekársky jazyk do podoby zrozumiteľnej bežnému človeku? Ako ste to zvykli robiť?

Nie je to úplne ľahké a vidíme to aj počas pandémie. Mám už celkom solídnu zbierku medicínskych slovníkov a atlasov anatómie, takže som sa mala o čo oprieť. Zvykla som si tiež overovať, ako s ťažšími termínmi pracujú odborníci na svojich popularizačných prednáškach pre verejnosť. Prirovnania a opisnejšie pasáže som často konzultovala so zdravotníkmi v mojom okolí.

O akých témach sa zhováralo najťažšie?

Najťažšie je rozprávať sa o témach, s ktorými nemáte žiadnu osobnú skúsenosť. Napríklad ako bezdetná nepoložím lekárke tie otázky, ktoré by položili matky. Ako žena budem viesť rozhovor o prevencii rakoviny prostaty inak, než muž. A ako zdravý človek v produktívnom veku sa ťažko zžijem s realitou, ktorú žijú chronicky chorí a ľudia vo vysokom veku.

Z akých oblastí boli texty, ktoré boli čitateľsky najúspešnejšie?

Praktické texty o tom, ako sa zdravšie stravovať, návody ako cvičiť, servisné články ako sa pripraviť a čo čakať od najčastejších typov vyšetrení, ako je napríklad kolonoskopia. Najčítanejšie ale boli rozhovory s lekármi. Najmä s tými špecialitami, ku ktorým by sme mali chodiť na pravidelné preventívne prehliadky a porozprávať sa s nimi osobne, no z rôznych dôvodov to, žiaľ, nerobíme.

Vyšli vám z rozhovorov a písaní o zdraví nejaké univerzálne platné odporúčania, ktoré sedia naprieč medicínou?

Rýchle a jednoduché riešenia spravidla neexistujú. Ak chcete byť zdravší, musíte obetovať časť svojho komfortu a skutočne zmeniť svoje základné pohybovo-stravovacie návyky a venovať svoj čas preventívnym prehliadkam a vyšetreniam. A ak vám niekto ponúka revolučnú liečbu na problémy, pri ktorých ešte veda nemá jasnú odpoveď, zvyčajne vás klame. Možno v dobrej viere, lebo chce pomôcť, možno že len pre zisk, no klame.

Podľa čoho sa vyberali rozhovory do knižky?

Niektoré z týchto rozhovorov patria medzi suverénne najčítanejšie texty za celú webovú históriu zdravotníckej rubriky. Záležalo mi však aj na zviditeľnení osvetových tém, ktoré neboli veľmi "klikané", ale považujem ich za dôležité. Či už z pohľadu fungovania vedy a zdravotnej starostlivosti, alebo ako cenný zdroj základných poznatkov, na ktorých vie čitateľ ďalej stavať.

Dá sa rozhovor s lekárom po čase označiť za neaktuálny alebo sú väčšinou informácie takéhoto druhu všeobecne platné stále?

Niektoré čísla alebo popisy postupov sa môžu vyvíjať či meniť, no základné mechanizmy ostanú rovnaké. Odvážim sa tvrdiť, že základné poznatky, ktoré si z rozhovorov odnesiete, budú aktuálne ešte roky.