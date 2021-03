O tom, kto dostane Zlatý glóbus, rozhoduje kulturista aj kráľovná krásy. Ako je to možné?

Udeľovanie cien sa nevyhlo kontroverzii.

1. mar 2021 o 11:40 Monika Moravčíková

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. „Nominovali veľa okázalého odpadu. Stalo sa, je to ich vec.“ Týmito slovami otvárala komička Amy Poehler tohtoročné udeľovanie Zlatých glóbusov.

Nebola jediná, ktorú sklamal zvláštny výber Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA). Malá skupina privilegovaných novinárov čelila už niekoľko dní pred odovzdávaním ocenení kritike, že prehliada hercov čiernej pleti a ich projekty.

Virtuálny ceremoniál odovzdávania ocenení 78. ročníka Zlatých glóbusov bol preto viac ako pandémiou koronavírusu poznačený reakciami na nedostatok rozmanitosti medzi tými, ktorí vytúžené trofeje rozdávajú.

Samý čudák a ani jeden černoch

Súvisiaci článok Glóbusy: Film Krajina Nomádov zvíťazil, pretože mal to, čo nemal ani najväčší favorit Čítajte

Všetci vedia, aké hlúpe sú tieto ocenenia, komentovali komičky Amy Poehler a Tiny Fey. Jedna z New Yorku, druhá z Beverly Hills, no moderná technika zabezpečila, že to vyzeralo, akoby stáli na jednom pódiu.

„Sú podvodom, ktorý si vymyslel Veľký červený koberec," povedala Poehler.

„Aj pri hlúpych veciach je však dôležitá inkluzívnosť (rovnaký prístup k príležitostiam, pozn. red.) a v Hollywoodskej asociácii zahraničných novinárov nie sú žiadni čierni členovia. Musíte to zmeniť,“ vyzvala verejne aj Tiny Fey.

Prečo komičky hneď v úvode vytiahli kritiku tých, ktorí ceny odovzdávajú, a navyše ich označili za „európskych čudákov“?

Kontroverziu odštartoval denník Los Angeles Times, keď pre niekoľkými dňami uverejnil článok, v ktorom upozorňoval na to, že medzi skupinkou privilegovaných zahraničných novinárov sa dajú nájsť veľmi zaujímavé mená.