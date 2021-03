Ďakujem americkým súdom, že sú také zlé. Kto a čo povedal na Glóbusoch?

Takýto ceremoniál ešte nebol.

1. mar 2021 o 14:44 Jana Alexová

BRATISLAVA. Nič nebolo ako doteraz. Žiadny červený koberec, žiadna prehliadka nádherných a drahých rób.

Filmové Zlaté glóbusy rozdali už 78.-krát, no prvýkrát sa slávnostný ceremoniál odohrával najmä vo virtuálnom prostredí.

Článok pokračuje pod video reklamou

V hoteli Beverly Hilton v Los Angeles sledovali ceremóniu iba zdravotné sestry a ďalší zástupcovia profesií dôležitých pre chod štátu.

Väčšina umelcov sa k odovzdávaniu cien pripájalo online zo svojich domovoch alebo z prenajatých privátnych priestorov.

Vidíme sa na ceste

"Krajina Nomádov pre mňa vo svojom jadre predstavuje púť smútkom a uzdravením. Každému, kto v určitom okamihu svojho života prešiel touto náročnou a krásnou cestou, hovorím - tento film je pre vás. Nehovoríme zbohom, ale vidíme sa na ceste," povedala režisérka Chloé Zhao.

Súvisiaci článok undefined Čítajte

Víťazný film Krajina Nomádov sama napísala, zrežírovala aj postrihala. Snímka jej priniesla hlavné ceny aj z festivalov v Benátkach a Toronte.

"Špeciálne by som sa chcela poďakovať nomádom, ktorí sa s nami podelili o svoje príbehy. Požiadala som jedného z nich, Boba Wellsa, aby mi pomohol, a on toto povedal o súcite: "Súcit je prelomením všetkých bariér medzi nami, spojenie medzi srdcami. Tvoja bolesť je aj mojou bolesťou - je zmiešaná a zdieľaná medzi nami.

Aj preto som sa zamilovala do nakrúcania filmov a rozprávania príbehov - dávajú nám príležitosť spoločne sa smiať a plakať, učiť sa jeden od druhého a prechovávať k sebe viac súcitu. Ďakujem všetkým, ktorí mi umožnili robiť to, čo mám rada. Ďakujem pekne," dodala.

Tridsaťosemročná režisérka Chloé Zhao pochádza z Číny a stala sa druhou ženou v dejinách, ktorá dostala Zlatý glóbus za réžiu. Ako prvá si trofej v tejto kategórii vyslúžila Barbra Streisand za Yentl v roku 1984.

Trump spochybňuje výsledky

Najlepším filmom v kategórii komédia/muzikál sa stal Borat Subsequent Moviefilm.

"Chcem poďakovať svojmu tímu, ktorý bol neuveriteľne odvážny - hrozilo mu riziko zatknutia aj riziko nakazenia sa Covidom - ale dokázalisme to, pretože sme všetci verili, že tento film ešte pred voľbami môže ukázať nebezpečenstvo klamstiev, nenávisti, sprisahaní a sily pravdy, empatie a demokracie.

Súvisiaci článok undefined Čítajte

Ďakujem predovšetkým svojej neuveriteľne trpezlivej manželke Isle, ktorá sa zmierila so všetkým mojím šialenstvom," povedal predstaviteľ Borata, anglický herec Sacha Baron Cohen a dodal:

"Počkajte, Donald Trump spochybňuje výsledky. Hovorí, že hlasovalo veľa mŕtvych ľudí, čo je v prípade Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov veľmi neslušné."

Seriál Koruna získal Zlatý glóbus za najlepší dramatický seriál, ocenenie za herecké výkony v tomto seriáli dostali i herečky Emma Corrin, Gillian Anderson a herec Josh O'Connor.

"Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať princeznej Diane. Naučila ma súcitu a empatii vo väčšej miere, akú som si kedy dokázala predstaviť. Ďakujem v mene všetkých, ktorí na ňu vo svojich srdciach spomínajú s láskou a vášňou," povedala herečka Emma Corrin, ktorá v štvrtej sérii Koruny stvárnila princeznú Dianu.

O demokraciu sa treba starať

Cenu za najlepší scenár získal Aaron Sorkin za scenár k filmu Chicagský tribunál.

"Keď som sa počas nakrúcania každý večer po zábave vrátil do svojej hotelovej izby, dostal som e-mail od Sacha Baron Cohena s citátom od Abbie Hoffmana, ktorého vo filme hral.

Súvisiaci článok undefined Čítajte

Žiadny z nich sa do filmu nedostal, ale e-maily som si uložil. Nie vždy súhlasím so všetkým, čo postavy, ktoré píšem, robia alebo hovoria, ale tu Abbie povedal toto: "Demokracia nie je niečo, čomu veríte alebo miesto, kam by ste zavesili klobúk. Je to niečo, čo vytvárate a zúčastňujete sa na tom. Ak s tým prestanete, demokracia sa rozpadne".

Na to, aby som s tým súhlasil, nepotrebujem viac dôkazov, ako to, čo sa stalo 6. januára," povedal Sorkin.

Narážal pritom na udalosti vo Washingtone, keď Trumpovi prívrženci vtrhli do Kapitolu a prerušili zasadnutie, ktoré neskôr potvrdilo Bidenovo víťazstvo v amerických prezidentských voľbách.

Najlepšou herečkou v komédii alebo muzikáli sa stala Rosamunde Pike za úlohu bezcitnej Marly Graysonovej, ktorá okráda seniorov vo filme I Care a Lot.

"Stavím sa, že to vyzerá, že mi na tom veľmi záleží, a naozaj aj! Veľmi mi na tom záleží. Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov, ďakujem, ďakujem, ďakujem za uznanie temnej stránky komédie.

...A nakoniec musím poďakovať americkému právnemu systému, ktorý je taký rozbitý, že umožnil vytvoriť tieto príbehy,“ povedala herečka.