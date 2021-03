Ako je možné, že vždy odhadne, čo nás čaká? Margaret Atwood sa ikonou stala až po sedemdesiatke

O spisovateľke prinesie HBO dokument.

2. mar 2021 o 13:19 Jana Alexová

BRATISLAVA. O jej knihy sa zaujíma čoraz viac čitateľov, ktorí sa vyrovnávajú so vzostupom autoritárskych politických systémov, rýchlo sa vyvíjajúcimi technológiami a pomaly prebiehajúcou katastrofou zmeny klímy.

Témou jej básní i prózy je prežitie, samotné jej diela potom môžu poslúžiť ako nástroje pre prežitie. A hoci jej literárna kariéra trvá už dlhšie ako 60 rokov, Margaret Atwood sa až v 78 rokoch stala ikonou dnešnej doby.

Kto je vlastne Margaret Atwood a ako je možné, že vždy dokáže odhadnúť, čo nás v budúcnosti čaká?

Exkluzívnu možnosť nazrieť do jej života mali tvorcovia dokumentu Margaret Atwoodová: Moc slov.

Kanadskú spisovateľku a jej partnera Graema Gibsona sledovali, keď navštevovala prednáškové sály po celom svete. Vítali ju davy nadšených fanúšikov všetkých vekových kategórií - študenti v Chicagu, vášniví čitatelia na literárnom festivale vo Walese či bojovníci za ľudské práva v Amsterdame.

Atwood navštívila Harvard, ktorý bol inšpiráciou a dejiskom Príbehu služobníčky, aj miestom natáčania seriálu, kde sa stretla s predstaviteľkou hlavnej úlohy Elisabeth Moss a kostýmovou výtvarníčkou Ane Crabtree, autorkou ikonických červených plášťov sprevádzajúcich protesty feministiek po celom svete.

Dokumentárna snímka sa obracia aj k minulosti spisovateľky.

Nahliada do jej dospievania v kanadskej divočine, keď sa vzdelávala doma a nemala ani prístup k televízii, zachytáva počiatky jej kariéry poetky na Harvarde, zoznámenie s partnerom Graemom Gibsonom a ich politický aktivizmus.

Dokument Margaret Atwoodová: Moc slov nakrútuili Nancy Lang a Peter Raymont, ktorí zároveň pôsobili vo funkcii producentov.

"Boli to vzrušujúce, svojím spôsobom náročné, dva roky, keď sme Margaret a Graema sprevádzali na ich cestách a snažili sa s týmto zvedavým párom sršiacimi neuveriteľnou energiou držať krok.

Chceli sme zistiť tajomstvo ich úspechu ako spisovateľov a charizmatických celebrít. Srdečne nás uvítali či už na ich rodinnej dovolenke (plavbe okolo Islandu), v ich útočisku na ostrove Pelée, ale aj v kuchyni v Toronte, kde sa doberali ako dvaja mladí milenci.

Bolo nám cťou mať možnosť nahliadnuť do ich sveta. Stretli sme sa s ich rodinou, blízkymi priateľmi a kolegami, z ktorých niektorí sa objavujú aj vo filme. Prečítali sme veľa ich kníh, niektoré dokonca opakovane. Prekonali sme náš strach a spoznali sme, akí naozaj sú," opisujú nakrúcanie tvorcovia.

Dokument ponúkne HBO Go 18. marca. Pozrite si ďalšie novinky v programe.

1. marca

Stredozem na HBO GO

Sextet filmových adaptácií slávnych kníh J. R. R. Tolkiena netreba predstavovať: prelomové snímky režiséra Petra Jacksona, veľkolepé, výpravné, napínavé a dlhé, sú tým najlepším zo žánru fantasy, čo kedy bolo nakrútené.

Vráťme sa do čarokrásnej aj desuplnej Stredozeme a nechajme sa opäť uniesť neuveriteľnými príhodami Bilba a Froda Bublíka a ich smrtonosných nepriateľov. Čakajú vás: Hobit: Neočakávaná cesta, Hobit: Smaugova pustatina, Hobit: Bitka piatich armád, Pán prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa, Pán prsteňov: Dve veže a Pán prsteňov: Návrat kráľa.

3. marca

Superman a Lois (seriál)

Po rokoch konfrontácií s megalomanskými superzločincami, monštrami pustošiacimi Metropolis a mimozemskými útočníkmi odhodlanými vyhladiť ľudskú rasu, sú najslávnejší superhrdina sveta, Muž z ocele menom Clark Kent (Tyler Hoechlin), a najznámejšia komiksová novinárka Lois Laneová (Elizabeth Tulchová) nútení čeliť doteraz najväčšej výzve - stresu, tlaku a problémom dnešných pracujúcich rodičov.

Akoby náročná výchova dvoch synov nebola už aj tak dosť zložitá, Clark a Lois si tiež musia robiť starosti s tým, či ich synovia Jonathan (Jordan Elsass) a Jordan (Alexander Garfin) časom zdedia po svojom otcovi superschopnosti.

4. marca

Tiger (dokument)

Dvojdielny dokument skúma vzostup, pád a neuveriteľný návrat svetovej ikony Tigera Woodsa. Intímny portrét génia, ktorého oddanosť golfu a posadnutosť týmto športom mu priniesli slávu a neuveriteľný úspech, ale tiež ho priviedli na temnú cestu, ktorá nakoniec viedla k jeho legendárnemu návratu a vyvrcholila víťazstvom na Masters 2019.

Druhý diel ponúkne HBO 11. marca.

7. marca

Sedem statočných (2016)

Mestečko Rose Creek neustále ohrozuje banda lotrov bezohľadného priemyselného Bartholomewa Boqua, ktorý sa v honbe za ziskom nezastaví pred ničím. Zúfalí obyvatelia pod vedením Emmy Cullenovej sa rozhodnú požiadať o pomoc sedem mužov, pre ktorých, rovnako ako pre Boqua, žiadne zákony neplatia.

Nesúrodá skupina pištoľníkov, hazardných hráčov a nájomných lovcov sa rozhodne nevinných ľudí ochrániť a zastaviť Boquovo jednanie. Behom príprav na rozhodujúci súboj si týchto sedem najatých žoldnierov postupne uvedomí, že v tom príprade pôjde viac než o peniaze.

9. marca

Čas čarodejníc II. (seriál)

Seriál vychádzajúci z úspešnej románovej trilógie Deborah Harkness je milostným príbehom z Oxfordu akademického sveta, kde hŕstka čarodejníc, upírov a démonov v kútiku žije a pracuje medzi ľuďmi.

Historička a čarodejnica Diana Bishop (Teresa Palmer) objaví v jednej z oxfordských knižníc rukopis, ktorý ju vtiahne do víru nebezpečnej záhady a skríži jej cesty s genetikom-upírom Matthewom Clairmontom (Matthew Goode).

V druhej sérii Matthew s Dianou cestujú späť v čase do temných uličiek alžbetínskeho Londýna, kde sa skrývajú pred Kongregáciou. Pátrajú tu po mocnej čarodejnici, ktorá by Dianu naučila lepšie ovládať jej magické schopnosti. Popri tom hľadajú nepolapiteľnú Knihu života.

Aféra I.-V. (seriál)

Seriál ocenený troma Zlatými glóbusmi skúma citové a psychologické dôsledky mimomanželského vzťahu.

Noah je newyorský učiteľ a začínajúci spisovateľ, ktorý je dvadsať rokov šťastne ženatý a má štyri deti. Alison je mladá servírka a manželka z mestečka Montauk na Long Islande, ktorá sa po tragickej udalosti snaží dať opäť dohromady svoj život.

Provokatívna dráma sa odvíja zvlášť z niekoľkých uhlov pohľadu a k rozprávaniu príbehu používa subjektívne ovplyvnené spomienky každej z postáv.

10. marca

Covidové denníky z New Yorku

Pätica mladých režisérov vo veku od 17 do 21 rokov rozpráva príbehy svojich rodín: ako prežívali prvú vlnu pandémie v ľudnatom New Yorku?

11. marca

Znudený k smrti (seriál)

Prvá z troch sérií populárneho komediálneho seriálu z produkcie HBO nahliada do života tridsiatnika Jonathana Amesa, spisovateľa z Brooklynu, ktorý má po rozchode s priateľkou problémy s pitím i s písaním. Preto predstiera, že je súkromný detektív ako vystrihnutý z románov americkej drsnej školy, a začne riešiť najrôznejšie prípady.

13. marca

Kým sa skončí vojna (vojnová historická dráma)

Kým sa skončí vojna je emotívna dráma, ktorá sa odohráva v Španielsku v roku 1936 po vypuknutí občianskej vojny, ale jej príbeh je aktuálny aj pre našu súčasnosť. Slávny spisovateľ Miguel de Unamuno v roku 1936 v Salamanke podporí vojenský prevrat, pretože dúfa, že sa ním podarí vyriešiť nestabilnú situáciu v Španielsku.

Generál Francisco Franco sa medzitým so svojimi vojenskými jednotkami pridá k puču a tajne plánuje ujať sa velenia vo vojne. Konflikt je čoraz krvavejší, mnohí Unamunovi priatelia končia vo väzení a spisovateľ začne pochybovať o svojom počiatočnom stanovisku. Keď Franco presunie veliteľstvo povstaleckých vojsk do Salamanky, Unamuno ho navštívi a žiada milosť pre svojich blízkych.

14. marca

Nočné plamene (krimi-triler)

Osamelá, labilná Melinda (Tilda Cobham-Hervey) pracuje na čerpacej stanici. Život v tieni extrovertnej, oveľa viac sebavedomej kolegyne (Suki Waterhouse) ju už na smrť vyčerpáva.

Keď stanicu prepadne zúfalý Billy (Josh Hutcherson), ktorý potrebuje urýchlene zohnať peniaze, Melinda sa s lupičom spojí bez ohľadu na následky. Diváka čaká veľa nečakaných zvratov, veľmi dobre napísané dialógy a napriek známym menám v obsadení aj príjemne nezávislá atmosféra.

15. marca

Genera+ion (seriál)

Osemdielny americký seriál o partii extrovertných stredoškolákov, ktorí skúmajú hranice svojej sexuality na pôdoryse moderného sveta. Ich konzervatívne okolie však zdieľa úplne iné hodnoty o živote, láske a povahe rodiny.

18. marca

Justice League Zacka Snydera (akčné komiksové sci-fi)

Bruce Wayne (Ben Affleck) je odhodlaný postarať sa o to, aby Supermanova (Henry Cavill) obeť neprišla nazmar.

V Justice League Zacka Snydera spojí sily s Dianou Prince (Gal Gadotová) a spoločne zostavia tím superhrdinov, ktorého poslaním je zachrániť svet pred blížiacou sa hrozbou katastrofických rozmerov.

Táto úloha je však oveľa ťažšia, než si Bruce predstavoval, lebo každý z nováčikov čelí vlastným démonom, ktorých musí poraziť, aby mohli dať dohromady jedinečnú ligu superhrdinov.

Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadotová), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) a Flash (Ezra Miller) dúfajú, že na záchranu planéty pred zloduchmi ako sú Steppenwolf, DeSaad a Darkseid ešte nie je príliš neskoro.

Afroamerické umenie: Pri absencii svetla (dokument)

Zásadný úvod do tvorby najvýznamnejších súčasných afroamerických vizuálnych umelcov, ako sú Theaster Gates, Kerry James Marshall, Faith Ringgold, Amy Sherald či Carrie Mae Weems. Inšpirovaný priekopnícku výstavou Dve storočia afroamerického umenia, ktorú usporiadal David Driskell v roku 1976 v L.A .; predstavila cez dvesto diel 63 umelcov.

20. marca

Vŕba - príbeh troch matiek (dráma)

Tri macedónske ženy sa stretávajú s tradíciou, lojalitou, tehotenstvom, adopciou a kontrolou nad vlastným telom. Nepokúšajú sa zmeniť svet ani spoločnosť, ale ich snaha stať sa matkami z nich robí nečakané hrdinky.

Tri horkosladké príbehy - jeden stredoveký, dva súčasné - ktoré sa v sebe navzájom zrkadlia a stavajú sa do vzájomného kontrastu, skúmajú témy ako láska, dôvera a materstvo.

21. marca

Deň čo deň (romantická fantasy dráma)

Romantický príbeh o tom, aké to je keď sa každé ráno prebudíte v inom tele a každý deň žijete život niekoho iného. Snažíte sa vyhýbať tomu, aby si to niekto všimol, a preto sa radšej nepletiete do životov týchto ľudí.

Všetko je v poriadku, až do rána, keď sa prebudíte v tele Justina a zamilujete sa do jeho priateľky Rhiannon. Od toho okamžiku všetky pravidlá, podľa ktorých ste žili, prestávajú platiť. Konečne sa objavil niekto, s kým chcete byť deň čo deň.

25. marca

Margaret Atwoodová: Moc slov (dokument)

Milióny čitateľov po celom svete hltajú knihy Kanaďanky Margaret Atwoodovej, ale len málo z nich pozná ženu, ktorá za príbehmi stojí.

Celý rok sprevádzali režiséri Nancy Lang a Peter Raymont spisovateľku aj jej dnes už zosnulého partnera Graema Gibsona na ich prednáškach, rodinných stretnutiach aj počas natáčania Príbehu služobníčky, adaptácie jej románu z roku 1985.

27. marca

Cesta späť (dráma z prostredia športu)

Jack Cunningham (Ben Affleck) mal pred sebou kedysi žiarivú budúcnosť. Na strednej škole bol hviezdou basketbalu a v ruke mal štipendium na vysokú školu. Potom ale bez vysvetlenia skončil a tým sa o nádejné vyhliadky pripravil.

Teraz po rokoch trčí v práci, ktorá ho nenapĺňa, a utápa sa v alkohole. Už kvôli tomu prišiel o manželstvo aj o akúkoľvek nádej na lepší život. Keď príde ponuka, aby trénoval basketbalový tím školy, kde kedysi sám hral, a znovu vzkriesil jeho zašlú slávu, neochotne súhlasí, čím prekvapí predovšetkým sám seba.

Keď sa chlapci zomknú dohromady a začnú víťaziť, Jack možno konečne nájde dôvod čeliť démonom minulosti, ktorí ho zrážajú na dno. Dokáže však zaplniť prázdnotu, vyliečiť staré rany a vydať sa na cestu k spáse?

Dieťa z Parku ihiel (dráma)

Na jar roku 1995 úrady uzavreli park Platzspitz v centre mesta Zürich. "Park ihiel“ bol roky mekkou narkomanov, ktorí tu smeli slobodne užívať drogy a obchodovať s nimi.

Jedenásťročná Mia a jej na heroíne závislá matka Sandrine sa sťahujú do pokojného mestečka. Matka sa o dcéru nedokáže postarať, tá nachádza útočisko vo svojom svete plnom fantázie.

Má imaginárneho kamaráta, s ktorým hovorí, keď je osamelá, a trávi čas v skupine detí, ktoré sú v podobne ťažkej životnej situácii a stávajú sa pre ňu náhradnou rodinou. Dievča postupne nachádza silu vzbúriť sa proti svojej neschopnej matke.

29. marca

Mesto na kopci II. (seriál)

Seriál Mesto na kopci sa odohráva na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia v Bostone, kde sa to hemží nebezpečnými zločincami, podporovanými miestnymi strážcami zákona. Korupcia a rasizmus sú tu na dennom poriadku, kým sa náhle všetko zmení.

Táto dráma rozpráva fiktívny príbeh o udalosti zvanej "bostonský zázrak" a točí sa okolo afroamerického zástupcu okresného návladného Decourcyho Warda (Aldis Hodge), ktorý prichádza s cieľom presadiť zmeny. Je nútený uzavrieť nesúrodé spojenectvo so skorumpovaným, ale váženým veteránom z radov FBI - Jackiem Rohrom (Kevin Bacon), ktorý má pomôcť zachovať súčasný stav.

Spoločne sa zamerajú na rodinu ozbrojených lupičov áut. Do prípadu sa neskôr zapojí celý bostonský justičný systém, ktorý je nakoniec úplne rozvrátený.

30. marca

Životná vlna (dokumentárny seriál)

Šesťdielny dokumentárny seriál zachytáva desaťročnú odyseu priekopníka surfovania Garretta McNamaru. Ten po návšteve portugalského Nazaré, kam sa vypravil pokoriť impozantnú tridsaťmetrovú vlnu, posunul svoj šport do ešte vyšších sfér a s pomocou miestnych premenil rybársku dedinku v jednu z najlepších surferských destinácií na svete.