Vyhraj voľby a môžeš všetko. Opäť

Prioritou má byť občan.

3. mar 2021 o 7:35 Miriama Letovanec

Od prezentácie analytického dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, predstavenom s pompou v septembri 2020, sme sa za „pol roka“ posunuli k rozdeleniu 5,8 miliardy eur v pláne obnovy podľa výsledkov vo voľbách. Prioritou má byť občan a jeho kvalita života, nie volebný výsledok politických strán. Je to nerozumné a nezrelé rozhodnutie.

Tie, ktoré bolia, najprv

Ostrieľaný politik a jeho úradníci by s plánom obnovy urobili toto – zahrnuli by doň všetky politicky nákladné reformy, ktoré stoja popularitu a bolia. Bolia nielen televízne prieskumy, ale aj dôveru partnerov či obľúbenosť médií. Jednoducho pre vyšší cieľ.

Preto, lebo v strednodobom horizonte prinesú zvýšenú kvalitu života občanom. Lebo z nich budeme žiť ešte veľa ďalších rokov. Ale aj pre strategickú komunikáciu voči oponentom – veď to od nás Európska komisia vyžaduje. Naším cieľom má byť zvyšovanie životnej úrovne a kvality života (tzv. well-being) občana, nielen rast hrubého domáceho produktu.

Veronika Remišová (zdroj: FOTO - TASR)

Rozšírilo sa nám tu však nedobré. Plán obnovy, ktorý odporúča Európska komisia transparentne prediskutovať s mimovládnymi organizáciami, asociáciami, prostredníctvom napríklad sociálneho dialógu aj s nenávidenými odborármi, komentujeme všetci len na základe uniknutých verzií samotného plánu, prípadne odpovedí bruselských úradníkov.

Až má človek niekedy pocit, že poznajú slovenské reálie príliš dobre. No nemalo by to tak byť. EK poukazuje na to už vo svojom najnovšom usmernení z januára 2021.

Hneď na úvod prezradím pre čitateľov Kultúrneho života, že kultúra sa „zatiaľ“ v pláne obnovy nenachádza. A to ani spomínaná rekonštrukcia a obnova pamiatok, ako to bolo na začiatku. Je, samozrejme, vecou usmernení EK, čo sa na zoznam dostane.

Ale aj šikovnosťou našich úradníkov, ako možno jednotlivé priority vyargumentovať. Aj kultúra vie byť totiž zelená a digitálna.