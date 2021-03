Zažila šikanu a život v agónii. Slovenskú speváčku Karin Ann si všimol New York Times

Prirovnávajú ju k Billie Eilish.

3. mar 2021 o 13:36 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Keď denník The New York Times písal o Generácii Z a o tom, aký veľký vplyv má medzi ľuďmi narodenými okolo roku 2000 americká speváčka Billie Eilish, spomenul aj ju.

Nenápadnú osemnásťročnú slovenskú hudobníčku Karin Ann, ktorá ju v mnohom pripomína.

Obe nosia nadrozmerné oblečenie a farebné účesy, no stereotypu popových hviezd sa nevymykajú len svojím výzorom.

To je len obal.

Pod ním sú mladé ženy, ktoré sa odvážili pomocou hudby odkrývať tabuizované témy, reprezentovať hlas svojej generácie a hovoriť o jej problémoch.

Aj keď to znamenalo, že najskôr museli prekonať samé seba.

"Billie Eilish bola jednou z mála hudobníčok a mladých žien, ktoré som videla spievať o iných veciach než o láske a podobných témach, s ktorými som sa nevedela stotožniť. Ona spievala o škaredých a tmavých veciach. Tomu som vždy rozumela," hovorí Karin Ann pre SME.

Má jasnú predstavu, ako má vyzerať svet

Keď človek počúva texty piesní a zamýšľa sa nad ich témami, možno ho prekvapí, že ich písala tínedžerka.

Karin Ann emočne aj intelektuálne dospela priskoro. Formovalo ju aj to, že sa až príliš dlho snažila byť taká, akú ju ľudia chceli mať.

Keď zistila, že to nejde, vyčítala si to, neustále to v sebe rozoberala a riešila. Zažila šikanu aj psychické stavy, ktoré sa dajú prirovnať k agónii.