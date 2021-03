Pieseň Stairway to Heaven sa končí orgazmom. Na prvýkrát publikum nudila

Osemminútový rockový zázrak má päťdesiat rokov.

3. mar 2021 o 16:37 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. V októbri 1970 mala kapela Led Zeppelin za sebou takmer rok a pol nepretržitého koncertovania.

Gitarista Jimmy Page sa vtedy so spevákom Robertom Plantom utiahol do vidieckeho sídla Bron-Yr-Aur vo Walese. Mali v pláne pracovať na piesňach nového albumu.

Že dom nemal vodu ani elektrinu, im vôbec nevadilo. Možno aj zvláštne čaro starých, zatuchnutých múrov a praskajúceho ohňa v kozube pomohol k vzniku rozsiahlej mnohovrstevnatej skladby, ktorú dnes pozná celý svet.

Mohlo by sa zdať, že pieseň Stairway to Heaven bola dielom náhody a správnej konštelácie hviezd, no nie je to celkom pravda.

O nápade na skutočne dlhú, epickú skladbu budúceho albumu kapely Led Zeppelin rozprával Jimmy Page médiám už dávno predtým, než zložil známy úvodný gitarový riff.

Osem minút bola večnosť

Jimmy Page chcel vyskúšať niečo nové. Navyše, bol si dobre vedomý toho, že kapelu Led Zeppelin počúvali najmä muži. Aj preto chcel vytvoriť niečo s pastoračnou, pokornou melódiou, ktorou by sa otvorili všetkým, nehľadiac na pohlavie.

Vtedy zrejme nečakal, že skladba Stairway to Heaven sa stane predobrazom toho, ako by mala vyzerať vyspelá a nadčasová rocková skladba.