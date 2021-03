Musí černošku prekladať černoška? V Holandsku narobilo problém dielo Amandy Gorman

Je veľa talentovaných farebných ľudí, tvrdia.

4. mar 2021 o 14:01 Jana Alexová

BRATISLAVA. Vo chvíli, keď na inaugurácii prezidenta Joeho Bidena predniesla mladá poetka Amanda Gorman svoju báseň, všetci prítomní stuhli a počúvali.

Umelkyňa v básni s názvom The Hill We Climb (Hora, ktorú zdoláme) ponúkla Amerike trápenej vnútorným terorizmom, pandémiou Covid-19 i politickým rozkolom, posolstvo nádeje.

"Byť Američanom nie je len otázkou hrdosti, zdedenej po predkoch.

Ide aj o minulosť, o to, ako do nej vstúpiť, ako ju opraviť, premeniť na osoh.

Videli sme silu, ktorá by našu zem radšej rozmetala na kusy, než by sa o ňu mala deliť. Ktorá by našu zem radšej zničila, pokiaľ by tým oddialila demokraciu.

Nechýbalo veľa. No hoci demokraciu možno pravidelne odkladať,

nikdy ju nemožno definitívne poraziť," znie v preklade básne, ktorú do slovenčiny krátko po inaugurácii preložil básnik Michal Tallo.