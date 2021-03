Cohen musel nosiť nepriestrelnú vestu. Kazašský reportér Borat navždy končí svoju misiu

Bol to jeho najnebezpečnejší projekt.

5. mar 2021 o 15:34 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Keď v roku 2006 prišiel Sasha Baron Cohen s náložou drzého humoru v postave Borata, bol presvedčený, že niečo také sa nedá zopakovať dvakrát. Američanom a ich obmedzenému mysleniu, ignorácii a netolerantnosti sa už vysmial dosť.

Časy sa však zmenili. K horšiemu. Americká demokracia bola v minulom roku krehkejšia ako kedykoľvek predtým. Videl to, cítil to.

"Za vlády Trumpa sa temné podhubie spoločnosti stalo mainstreamom. Keby Trump získal ďalšie volebné obdobie, videli by sme veľmi odlišný typ demokracie, skôr taký turecký alebo ruský," povedal herec v rozhovore pre Variety.

Všetky témy ako antisemitizmus, mysogýnia či rasizmus, ktoré odkryl jeho prvý film, boli zrazu v americkej spoločnosti také zjavné, že sa nedali ďalej prehliadať.

Sasha Baron Cohen vedel, že jediné, čo môže proti tomu urobiť, je obliecť si sivý oblek a stať sa znovu Boratom. Ešte posledný raz.

Stálo to za všetky riziká

Najdôležitejšie pre neho aj celý tím ľudí okolo bolo dostať film von ešte pred voľbami. To sa im podarilo aj napriek obmedzeniam kvôli koronavírusu.

"Ak by naozaj vyhral Trump a ja by som ten film neurobil, nemohol by som so sebou viac žiť," hovoril Cohen.

Išiel do toho znovu aj za cenu toho, že kvôli natáčaniu veľakrát riskoval osobnú bezpečnosť a možno aj zatknutie. Ocitol sa aj v situácii, keď si pre istotu obliekol aj nepriestrelnú vestu.