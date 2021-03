Kórejčania z nás zrejme nikdy nebudú

Soo Kim a Toto je Kórea.

8. mar 2021 o 7:30 Alexandra Jurišová

A to nielen preto, že tak nevyzeráme, ale najmä preto, že kórejský život a jeho jedinečné črty sú nám na míle vzdialené. Kórea je však vo svojej rozmanitosti taká zaujímavá, že na seba čoraz väčšmi upriamuje našu pozornosť. Netreba ju však vnímať iba ako exotiku, to by bolo zbytočne povrchné a príliš simplicitné.

Potvrdzuje to aj reportérka medzinárodného časopisu Newsweek a autorka Soo Kim, pochádzajúca zo Severnej Kórey, ktorá detailne pozná systém kórejskej kultúry a výchovy.

V jedinečnej a obrazovo bohatej publikácii Toto je Kórea odkrýva všetky skryté zákutia tejto starovekej krajiny, ktorá má však dva diametrálne odlišné protipóly; kým Južná Kórea zažíva v tomto storočí svoje hviezdne momenty, Severná Kórea stále stagnuje a je uzavretá a zacyklená v totalitnom politickom režime.

Zaujímavosťou je, že v rámci rozdelenia Kórey na Sever a Juh, nebola dodnes podpísaná žiadna mierová zmluva, takže technicky sú ešte stále vo vojne. Autorka sa však pochopiteľne sústreďuje najmä na Južnú Kóreu a sprostredkúva nám aj skutočný obraz toho, čo znamená „byť Kórejčanom“.

Minulosť sa vlieva do súčasnosti

Objavovanie rozmanitostí Kórey nie je jednoduché a vyžaduje si najmä otvorených a vnímavých čitateľov a čitateľky. Je to úžasná a kultúrne bohatá krajina, ktorá vychádza z názvu Kogurjo, jedného z prvých kórejských kráľovstiev, a bola osídľovaná už v období paleolitu, najstaršieho obdobia ľudských dejín. Má tiež bohatú minulosť s významnými presahmi do súčasnosti, čo ju napokon vyformovalo do dnešnej podoby.