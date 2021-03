Knižné novinky marec 2021

V marci bude medzi novinkami aj Maja Lunde, Richard P. Feynman a Nazanine Hozarová.

8. mar 2021 o 7:56 Róbert Kotian

V čase koronakrízy a zatvorených kníhkupectiev je každá informácia o knižných novinkách dobrá. Na tomto mieste každý mesiac uverejňujeme informácie o vychádzajúcich knihách z viacerých slovenských vydavateľstiev. Prezentujeme teda marcové novinky, kde vás určite zaujmú mená ako Richard P. Feynman, Maja Lunde či Nazanine Hozarová, ktorej knihu Aria prirovnávajú k Pasternakovmu Doktorovi Živagovi.

Ikar

M. W. Craven: Čierne leto

Špičkový šéfkuchár Jared Kearon je neodolateľný, charizmatický človek, ale aj psychopat. Odpykáva si doživotný trest za brutálnu vraždu svojej dcéry Elizabeth. Jej telo pri vyšetrovaní nenašli a Keatona odsúdili najmä vďaka svedectvu detektíva Washingtona Poa. Keď sa do zapadnutej policajnej stanice dopotáca mladá žena s nezvratným dôkazom o tom, že je Elizabeth Keatonová, Poe sa ocitá v nezávideniahodnej situácii.

L. D. Lapinski :Cestovná agentúra Tajné svety

Vitajte v cestovnej agentúre Tajné svety, odkiaľ vás každý kufor prepraví do iného sveta. Stačí vkročiť dnu... Keď dvanásťročná Flick Hudsonová dostane návrh, aby vstúpila do Tajnosvetského spolku, je od radosti celá bez seba. Rýchlo však zistí, že s magickým multiverzom niečo nie je v poriadku. Uprostred leta prichádzajú snehové búrky, miznú celé ulice a jeden kufor ju zavedie do sveta, ktorý zostal celkom opustený.

Richard P. Feynman: Vy asi žartujete!

Laureát Nobelovej ceny za fyziku Richard P. Feynman v kultovej autobiografii Vy asi žartujete! búra mýty o nudných vedcoch. Slávneho popularizátora vedy v bádaní odjakživa poháňala číra zvedavosť a radosť z objavovania. Nedal si ujsť jedinú príležitosť nahovoriť kolegov na bláznivé pokusy a pobaviť ich. Feynmanove vtipné príhody a anekdoty roky zbieral jeho kolega, priateľ a príležitostný spoluhráč na bubny Ralph Leighton.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny

Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny, je pútavý a podmanivý knižný sprievodca viac než osemdesiatimi z tých najslávnejších, najvzácnejších a najdôležitejších písomných diel sveta od Zvitkov od Mŕtveho mora po Denník Anny Frankovej, vrátane ručne iluminovaných rukopisov, zásadných tlačených kníh a niektorých z najlepších príkladov ilustrovanej literatúry. Prekrásne spracované kapitoly sledujú vývoj jednotlivých významných diel a dedičstvo, ktoré po sebe zanechali.

Małgorzata Strękowska-Zaremba: Dom z iného sveta

Niektoré domy majú svoje tajomstvá. A spravia všetko pre to, aby sa o nich nikto nedozvedel. Keď Daniel spozná Marku, zvláštne dievčatko s očami svietiacimi ako baterka, odrazu cíti, že je to začiatok nejakého dobrodružstva. Jeho nová kamarátka, ukrytá v kríkoch, sleduje dom na druhej strane ulice. Mohlo by sa zdať, že je to obyčajná aj dosť nudná zábava, keby Marka nebrala svoju úlohu smrteľne vážne.

Slovart

Sona Charaipotra, Dhonielle Clayton: Shiny Broken Pieces (Tiny Pretty Things 2)

V druhej časti knihy Tiny Pretty Things sa mladučké baletky June, Bette a Gigi znova stretávajú v súboji o miesto primabaleríny. Je tu posledný ročník, v ktorom sa rozhodne o tom, či sa ich nádeje splnia.

Z konzervatória totiž medzi profesionálov – do prestížneho Amerického súboru – vezmú len dve tanečnice a dvoch tanečníkov. Začína sa neľútostný boj, v ktorom sú dievčatá ochotné použiť všetky zbrane. June sa konečne začína cítiť ako ozajstná baletka, ale kvôli tancu bude možno musieť obetovať životnú lásku.



Derek Landy: Krajina živých. Detektív Kostlivec 5

Kolohnát s Valkýrou sa snažia zistiť, kto v skutočnosti stojí za teroristickým útokom na Siene. Nepriateľ si najal neporaziteľného lámača kostí z Ruska, aby zabil Márovú, ktorá, ako sa ukázalo, má útok na svedomí, a zahladil tak všetky stopy.

Kostlivec, Valkýra a ich priatelia však nemusia bojovať len s ním; na scéne sa znova objavujú Ostatky, čo chcú ovládnuť svet, aj prízrak Temravy, ktorá ho chce celkom zničiť. Valkýra má strach, že to ona je tá obluda, a musí to vyriešiť, skôr než bude neskoro.

Leigh Bardugo: Povstanie ničoty (Griša 3)

Magické finále série Griša! Hlavné mesto padlo. Temnan vládne Ravke z tieňového trónu. Osud celého národa spočíva na pleciach zdrvenej Svetlany a roztrúsených zvyškoch kedysi veľkolepej magickej armády.

Oslabená Alina sa hlboko v starobylej sieti tunelov a jaskýň musí uchýliť pod pochybnú ochranu aparáta a fanatikov, ktorí ju uctievajú ako svätú. Ona pritom stále dúfa, že sa jej podarí uloviť nepolapiteľného vtáka ohniváka. Stále sa nevzdala nádeje, že princ na úteku žije.

Wibke Brueggemann: Láska je pre lúzrov (Hormonálne horory 1)

Aký by bol asi denník dcéry Bridget Jonesovej? Spýtajte sa Pheobe. Pätnásťročná Phoebe zbožňuje čiernu farbu a neznáša ľudí. Najviac zo všetkého tých zamilovaných, ktorým hormóny udierajú do hlavy a robia z nich uslintaných zombíkov.

Najhoršie je, že Phoebina najlepšia priateľka sa práve mení na takýto chodiaci hormonálny horor, pretože sa zamilovala a začala randiť. A tak Phoebe oplakáva mozgovú smrť svojej kamarátky, pevne rozhodnutá, že ona sama sa nikdy nezamiluje.

Gill Davies: Tajomná reč stromov

(zdroj: Foto - Archív SME)

Ako sa nám stromy prihovárajú? K zaneprázdneným ľuďom stromy hovoria rečou pokoja a stíšenia. Už len samotný pobyt v lese môže utlmiť stres a navodiť mier v duši. Mnohým rastlinám a druhom hmyzu, vtáctva a iných zvierat sa stromy prihovárajú ponukou potravy a domova.

Stromy sa však rozprávajú aj medzi sebou, upozorňujú sa na blízkosť parazitov alebo komunikujú koreňmi, čo im umožňuje systém podhubia. Kniha Tajomná reč stromov objasňuje komunikáciu týchto vzácnych rastlín.

Tatran

Maja Lunde: Strážkyňa slnka

(zdroj: Foto - Archív SME)

Strážkyňa slnka je „jarná kniha“, v poradí druhá zo série inšpirovanej ročnými obdobiami Maji Lunde a ilustrátorky Lisy Aisato. Lilly žije so svojím starým otcom vo svete, z ktorého zmizlo slnko, kde je všetko zapršané a tmavé a z vlhkej pôdy nechce nič rásť. Keď Lilly objaví tajnú cestičku, ktorá ju privedie hlboko do tmavého lesa, kam deti nesmú chodiť, otvára sa pred ňou nový svet a začína sa veľké dobrodružstvo. Lilly objavuje niečo, čo zmení všetko a pre všetkých.

Jefferson Bethke: Do pekla so zhonom

Naša kultúra neustále kladie na človeka požiadavky ako: Robte viac! Dosiahnite viac! Kupujte viac! Prispejte viac a buďte viac! Ak ich chcete všetky splniť, krútite sa v bludnom kruhu úzkosti, únavy, bolesti, depresie a hnevu. Zobuďte sa, aby ste odolali kultúre stresu a prijali Ježišovu pomalosť – to je hlavné krédo tejto knihy. Autor nádherne ilustruje, že Ježiš netrávil čas nadmernou prácou a hromadením „zbytočných informácií.“ Jednoducho žil svoj život v súlade a láske s ostatnými.

Jim Kwik: Myseľ bez hraníc

Najdokonalejšou technológiou na svete je ľudský mozog. Nanešťastie k nemu ale jeho užívatelia nedostávajú príručku. Preto Jim Kwik, najznámejší tréner mozgu, prichádza s knihou o tom, ako sa správne starať o ľudský mozog. Autor nás naučí, ako efektne trénovať a optimalizovať myseľ, zrýchliť čítanie, zlepšiť si pamäť, a to všetko zábavným a pôsobivým štýlom. Kwik bol poradcom popredných svetových umelcov, športovcov a riaditeľov a pomohol im dospieť k neuveriteľným výkonom

Grada Slovakia

Julie Caplin: Pekáreň v Brooklyne

(zdroj: Foto - Archív SME)

Spomínate si ešte na Sophie, gastronovinárku z Kaviarne v Kodani, z ktorej sa stala Katina vynikajúca priateľka? Vo voľnom pokračovaní série Romantické úteky je to práve Sophie, ktorá sa vydáva na dobrodružnú cestu do New Yorku. Ubytuje sa nad maličkou pekárňou sympatickej Belly, ktorá pečie tie najúžasnejšie koláčiky a torty v celom Brooklyne. Sophie všetok svoj voľný čas trávi v jej pekárni a veľmi rýchlo sa spriatelí aj s jej bratrancom Toddom, ktorý má len jednu chybu – odmieta akýkoľvek vážny vzťah

Zuzana Pospíšilová: Detektívi a záhadné krádeže

Úspešná detektívna partia už po druhý raz v akcii na vlastnú päsť! V meste dôjde k sérii záhadných krádeží. Kradne jeden páchateľ alebo vyčíňa celá banda? Chlapci ako obvykle nasadia svoj dôvtip a odvahu. Chýba ešte jedna maličkosť- zájsť k holičovi.. Zaujíma ťa, kto je zlodej? Predbehnú malí detektívi políciu? Čítaj, premýšľaj, odpovedaj na kontrolné otázky a dočkáš sa nečakaného rozuzlenia.



Zuzana Pospíšilová: Kúzelná trieda – Štvrtý rok

Určite poznáte vílu Jazmínu a jej kúzla. Vráťte sa do obľúbeného príbehu a pokúste sa spolu so žiakmi kúzelnej triedy obnoviť zázračné spojenie s ríšou víl. Deťom sa stratilo niečo veľmi cenné. Kto za to môže? Pomôže im Jazmína aj tentoraz? Isté je, že cesta za vílou nebude pre štvrtákov z kúzelnej triedy ľahká, no ich len tak hocičo neodradí.

Albatros Media Slovakia

Nazanine Hozarová: Aria

(zdroj: Foto - Archív SME)

Pálčivá sága o revolúcii v Iráne. Iránsky Doktor Živago! Jednej zimnej noci v Teheráne roku 1953 začuje vojenský šofér Behrúz na ceste domov zvláštny zvuk: v zastrčenej uličke kvíli opustené novorodeniatko. Vezme si ho domov, pomenuje ho podľa hudobnej skladby Aria a ani len netuší, ako hlboko táto bytosť ovplyvní celý jeho život. V Teheráne sa schyľuje k veľkej zmene – krvavej revolúcii, ktorá navždy zmení osud celej krajiny...



Pam Jenoff: Stratené dievčatá v Paríži

Príbeh tajných agentiek, ktoré pomohli vyhrať vojnu plný obety, nebezpečenstva a odvahy. Grace Healeyová nájde na stanici pod lavičkou opustený kufor. Neodolá pokušeniu a otvorí ho. Nájde v ňom tucet fotografií, na každej z nich je iná žena. Kufor patril Eleanor Triggovej, ktorá viedla v Anglicku počas vojny sieť tajných agentiek. Dievčatá na fotografiách poslali z Londýna do okupovanej Európy ako kuriérky a radistky, aby pomáhali protifašistickému odboju. Žiadne z nich sa však domov nevrátilo.



Charles Martin: Strážca vody

Strhujúci príbeh o hrdinstve, zlomenom srdci a sile lásky, ktorá vylieči všetky rany. Murphy Shepherd je muž s mnohými tajomstvami. Žije sám na ostrove a svoj život zasvätil pomoci iným. Aj keď smúti nad stratou priateľa, on sám môže byť stratený viac, ako si uvedomuje. Keď vytiahne z floridských vôd krásnu ženu, jeho život naberie nebezpečný smer. Neznáma ho priťahuje a v snahe nájsť jej stratenú dcéru preniká čoraz hlbšie do nebezpečného sveta obchodovania s ľuďmi.



Jean-Charles Gaudin: Bol raz jeden život – mozog

Komiksové spracovanie kultového animovaného seriálu! Vydajte sa spolu s Maestrom, Hemom, Globínkou a ich priateľmi do hlbín ľudského tela. Sledujte, ako bojujú s vírusmi a baktériami, aby udržali telo zdravé. Zistite, ako funguje ľudský mozog. Zoznámte sa s neurónmi, ktoré plnia funkciu poslov a roznášajú pokyny z mozgu do celého tela. Viete, že keby sa všetky neuróny postavili do radu, dosiahli by zo Zeme až na Mesiac?



Jennifer Donnellyová: Nevlastná sestra

Provokatívny príbeh o Popoluške naopak! sabelle mohla byť navždy šťastná – princovu lásku mala na dosah ruky. Lenže ona nie je tá krásavica, ktorá na plese stratila črievičku. Je škaredá nevlastná sestra, ktorá si odsekla prsty na nohe, aby jej do topánky vošla. Keď princ odhalí podvod, s hanbou ju vyženie.

Tam, kde sa končí príbeh Popolušky, začína sa príbeh nevlastnej sestry. Isabelle nechce skloniť hlavu pred svetom ceniacim si iba krásu. Rozhodne sa ukázať, že je v nej viac. No môže škaredé dievča žiť šťastne až do smrti?