Cameron sa vracia pod vodu

Režisér Titanicu James Cameron je stále v pracovnom naladení. Len nedávno dorobil dokumentárny film o podmorskom svete Aliens of the Deep. Oslovil mladých vedcov z NASA a biológov, spolu sa vybrali do niekoľkých priekop vulkanického pôvodu v Atlantickom a Tichom oceáne a bádali po živých organizmoch, ktoré hore na zemskom povrchu ešte nikto nevidel. Podmorské dobrodružstvá sú veľkou Cameronovou vášňou, ale rovnako rád má aj sci-fi výlety do budúcnosti.

Dnes už nakrúca 3D film Battle Angels. Scenár postavil na románovej predlohe japonského vizuálneho umelca Kišira, príbeh umiestnil do 26. storočia. "Bude to kombinácia živej akcie a počítačovej grafiky," povedal Cameron pre BBC. Nakrúcať bude 3D kamerami a pre výslednú podobu použije asi 1500 vizuálnych efektov. Na filme by mal pracovať ešte dva roky, zatiaľ ani neprezradil, kto v ňom bude hrať.

No a popritom už plánuje ďalší film, píše britský denník The Guardian. Cameron ho zatiaľ nazval Project 880. Spolu s ním chce rozbehnúť aj pokračovanie filmu True Lies (Pravdivé lži), do ktorého v roku 1994 obsadil Arnolda Schwarzeneggera a Jamieho Lee Curtisa. A po ňom by sa mal vrátiť opäť k príbehu spod morskej hladiny - filme The Dive bude rozprávať o potápačovi Franciscovi Ferrerasovi a jeho žene Audrey Mestre, ktorá zahynula pri prekonávaní svojho vlastného hĺbkového rekordu. (kk)

