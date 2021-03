Skladateľ upozorňuje na hrozby neonacizmu a klérofašizmu. Hudbou

Miro Tóth predstaví druhú časť nového albumu Black Angels Songs.

11. mar 2021 o 14:32 Erik Balázs

BRATISLAVA. Skladateľ súčasnej a experimentálnej hudby Miroslav Tóth uvedie v nedeľnej premiére (14. 3.) druhú časť svojho nového albumu Black Angels Songs, ktorou chce poukázať nielen na minulé hrôzy Slovenského štátu, ale aj na aktuálnu realitu parlamentného zastúpenia v podobe propagácie neonacistických symbolík a ideí na Slovensku.

Koncert budú naživo vysielať na Facebooku. V tlačovej správe o tom informovala producentka Martina Kotláriková.

Tóthove skladby písané pre sláčikový kvartet a elektroniku na ňom spolu s ním interpretuje sláčikové kvarteto Dystopic Requiem Quartet.

Dielo Tóth za sprísnených opatrení uvedie v nedeľu o 18:00 formou hudobnej intervencie na zabudnutom židovskom cintoríne v Bytči a svetovou koncertnou premiérou v bratislavskej odstavenej električke T3 - Kultúrny prostriedok. Premiéru druhej časti albumu prisľúbilo odvysielať šesť svetových rádií: Radios Elektroniskt i P2 vo Švédsku, srbské Radio Beograd 3, Rádio Vltava – Český rozhlas, Radio Gagaring Hamburg, maďarské Rádio Bartók a slovenské Rádio Devín.

Dielo Tóth venoval rodičom Fedora a Egona Gála. Chce ním poukázať na hrôzy nacionálneho socializmu a fašizmu z minulosti, ktoré presahujú aj do súčasnosti.

Pre Tótha kľúčová symbolika 14. marca, kedy v roku 1939 ako dôsledok rozpadu Československa, nastúpil fašistický režim a vznikol Slovenský štát. Skladbu venoval obetiam vojny a najmä obetiam pochodu smrti, v ktorom bol nemeckým vojakom zastrelený aj otec bratov Gálovcov Vojtech.

„Nenechal by som sa zmýliť tým, že doba, v ktorej dnes žijeme nemôže byť nastupujúcou dystópiou. Že ešte stále sa máme dobre, oproti minulosti plnej vojen, hladomoru a rôznych foriem cieleného utrpenia. Ak legitimizujeme propagátorov neonacizmu, klérofašizmu alebo aj neokomunizmu v parlamente, tak kedy nastane moment, že stratíme cit pre pripomenutie si tých, ktorí kvôli podobným tendenciám dostali guľku do hlavy? Teda otázka bude, či nás stále bude dostatok na to, aby to malo odozvu," povedal v súvislosti s inšpiráciou pre dielo Tóth.

Album Black Angels Songs podporili riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák, česká moderátorka a herečka Anita Krausová, svetová operná diva Dagmar Pecková, partneri a mnohí prispievatelia a online podporovatelia cez StartLab. Po koncerte sa v Bratislave uskutoční online diskusia na tému Prízraky minulosti, do ktorej prijal pozvanie Egon Gál a moderátor Oliver Rehák.