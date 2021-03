Luxus smotánky vymenila za väzenskú celu. Vo filme o Gucciho vražde hrá Lady Gaga

Kriminálny príbeh režíruje Ridley Scott.

12. mar 2021 o 15:39 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. V Taliansku bolo meno Gucci vždy spájané s eleganciou a štýlom. Taliani boli hrdí na vlastnú kreativitu a remeselnú tradíciu a Gucci bolo jedno z tých mien, ktoré symbolizovalo kvalitu, umenie a dobrý vkus.

Maurizio Gucci bol posledným z dynastie Gucciovcov, ktorý túto luxusnú značku viedol.

Keď ho v polovici 90. rokov zavraždili, Taliani niekoľko mesiacov žili touto nevyriešenou záhadou. Až kým všetky dôkazy neukazovali spoľahlivo na jedinú osobu - Gucciho exmanželku Patriziu Reggiani.

O sfilmovaní tejto škandalóznej udalosti sa prvýkrát hovorilo už pred takmer dvoma desaťročiami, keď sa projekt spájal s režisérom Martinom Scorsesem.

Podariť by sa to malo až Ridleymu Scottovi, ktorý natáča film House of Gucci a do postavy Patrizie Reggianiovej obsadil speváčku Lady Gagu.

Rozvod ju obral o dedičstvo

Patrizia a Maurizio boli dvadsiatnici, keď sa prvýkrát stretli na večierku milánskej elity. Vnuk zakladateľa luxusnej módnej značky Gucci bol údajne zasiahnutý krásou dievčiny, ktorá vyzerala ako verná kópia Elizabeth Taylorovej.

Ona síce mala kopu ďalších nápadníkov, ale mladý Gucci ju tvrdohlavo prenasledoval. So všetkým svojím bohatstvom.