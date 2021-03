Nič a nikto nie je len dobrý alebo zlý

Amélie Wen Zhao napísala fantasy príbeh.

17. mar 2021 o 7:35 Lucia Lackovičová

Amélie Wen Zhao napísala fantasy príbeh pre dospievajúcich zasadený do fiktívneho Ruska. Sama ešte patrí do hornej časti vekového rebríčka mladých dospelých, azda aj preto im rozumie. Ak autor vymýšľa dielo, ktoré baví aj jeho, na výsledku to poznať.

Krvavá dedička ako úvod trilógie, po ktorej bude nasledovať Červená tigrica a Karmínová cisárovná, je temným čítaním plným zvratov, intríg, nenávisti a ako už napovedá názov, aj krvi.

To, že kniha hneď po vydaní vzbudila kontroverzné reakcie, jej, zdá sa, pomohlo. Kontroverzia sa spájala s obvinením, že román obsahuje rasistický podtext (autorka je Aziatka a imigrantka, narodená v Paríži, vyrastajúca v Pekingu, neskôr vyštudovala ekonomiku na U.C.L.A. a na Univerzite v New Yorku), čo vyvrcholilo do stiahnutia knihy a jej editovania autorkou.

Namiesto Zaklínača Xena

„Nie si príšera, len potrebuješ niekoho, kto ťa ju naučí ovládať.“

O tom, že ambivalentný a morálne nejednoznačný hrdina môže čitateľov zaujať, nás presvedčil už Sapkowského Zaklínač. Prečo by nemohla fungovať aj takáto hrdinka? Je to Xena svojho sveta, robí špinavú prácu, skutočne poriadne špinavú a zároveň sa usiluje o morálne vyšší cieľ.