Ako prvá žena vyhrala tretí raz. Grammy za album roka získala Taylor Swift

Zoznam vybraných víťazov:

Nahrávka roka: Everything I Wanted (Billie Eilish)

Album roka: Folklore (Taylor Swift)

Skladba roka: I Can't Breathe (H.E.R)

Najlepší nováčik: Megan Thee Stallion

Najlepší popový sólový výkon: Watermelon Sugar (Harry Styles)

Najlepší výkon popového dua/skupiny: Rain On Me (Lady Gaga a Ariana Grande)

Najlepší tradičný popový vokálny album: American Standard (James Taylor)

Najlepší popový vokálny album: Future Nostalgia (Dua Lipa)

Najlepší rockový výkon: Shameika (Fiona Apple)

Najlepší výkon v metalovej hudbe: Bum-Rush (Body Count)

Najlepšia rocková skladba: Stay High (Brittany Howardová)

Najlepší rockový album: The New Abnormal (The Strokes)

Najlepší alternatívny album: Fetch the Bolt Cutters (Fiona Apple)

Najlepší výkon v R&B: Black Parade (Beyoncé)

Najlepšie tradičný výkon v R&B: Anything For You (Ledisi)

Najlepšia skladba v R&B: Better Than I Imagined (Robert Glasper)

Najlepší R&B album: Bigger Love (John Legend)

Najlepší rapový výkon: Savage (Megan Thee Stallion, featuring Beyoncé)

Najlepšia rapová skladba: Savage (Megan Thee Stallion, featuring Beyoncé)

Najlepšia rapový album: King's Disease (Nas)

Najlepšia tanečná nahrávka: 10% (Kaytranada, featuring Kali Uchis)

Najlepší tanečný elektronický album: Bubba (Kaytranada)

Najlepší inštrumentálny album: Live At The Royal Albert Hall (Snarky Puppy)

Najlepšia country skladba: Crowded Table (The Highwomen)

Najlepší country album: Wildcard (Miranda Lambert)

Najlepší folkový album: All the Good Times (Gillian Welch & David Rawlings)

Najlepší džezový vokálny album: Secrets are the Best Stories (Kurt Elling)

Najlepší tradičný bluesový album: Rawer Than Raw (Bobby Rush)

Najlepší súčasný bluesový album: Have You Lost Your Mind Yet? (Fantastic Negrito)

Najlepší album World Music: Twice as Tall (Burna Boy)

Najlepší reggae album: Got to Be Tough (Toots and the Maytals)

Najlepšie hudobné video: Brown Skin Girl (Beyoncé, SAINt JHN and Wizkid, featuring Blue Ivy Carter)

Najlepší orchestrálny výkon: Ives: Complete Symphonies, Los Angeles Symphonic Orchestra pod vedením Gustava Dudamela