Niekde došlo k nedorozumeniu. Prečo bude poľský erotický film 365 dní najhorším filmom roka?

To, že v ňom nič nefunguje, je len detail.

15. mar 2021 o 9:38 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Tvoj krik bude počuť až do Varšavy, sľubuje taliansky gangster Massimo poľskej manažérke Laure, keď ju unesie a urobí si z nej sexuálnu otrokyňu.

Veľkoryso jej dá k dispozícii 365 dní na to, aby sa doňho zaľúbila a tvrdí, že dovtedy jej neurobí nič, čo by sa jej nepáčilo. Rozhodne ju neznásilní.

Ale Laure by sa práve to páčilo. Odvráva mu a provokuje ho, aby to urobil. Aby ju už konečne znásilnil.

Poľský film 365 dní to nemal ľahké od prvého dňa, čo bol dostupný. Kritici mu dali 0 percent a vznikla petícia, aby ho Netflix stiahol z programu.

Na národnú nomináciu na Oscara to nevyzeralo, ale aj tak zaujal natoľko, že populárna cena ho zrejme neminie.

Akurát, že to bude anticena.

Kde nastalo nedorozumenie

Keď sa 24. apríla budú odovzdávať Zlaté maliny za najhoršie filmové výkony, film 365 dní bude najväčším favoritom. Dostal šesť nominácií.

Rozhodne mu treba uznať, sexuálne scény sú v ňom nakrútené dobre. Takže bez problémov naplnil očakávania, že to bude erotický film, ako stálo na papieri.

Kde teda nastalo nedorozumenie?