Najviac sošiek môže získať film Mank. Pozrite si nominácie na Oscary

Česi so Šarlatánom neuspeli.

15. mar 2021 o 14:16 Jana Alexová

LOS ANGELES, BRATISLAVA. O dva mesiace neskôr ako obyčajne, ale predsa. Poznáme nominácie 93. ročníka Cien Akadémie, ktoré každoročne udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied.

Oscary odovzdajú 25. apríla. Ako bude slávnostný večer vyzerať je pre pandemickú situáciu stále otázne.

Najviac nominácií - až desať - má film Mank, ktorý nakrútil režisér David Fincher.

Filmy s najväčším počtom nominácii Mank - 10 nominácií

Judas and the Black Messiah - 6 nominácií

The Father - 6 nominácií

Minari - 6 nominácií

Sound of Metal - 6 nominácií

The Trial of the Chicago 7 - 6 nominácií

Nomadland - 6 nominácií

Ma Rainey's Black Bottom - 5 nominácií

Promising Young Woman - 5 nominácií

News of the World - 4 nominácie

I keď počtom nominácií viedol Mank aj na Zlatých glóbusoch, napokon žiadnu sošku prekvapivo nezískal.

Mank je filmom o filme. Je príbehom, ktorý stojí za vznikom snímky Občan Kane od Orsona Wellesa - dodnes považovanej za najlepší film všetkých čias.

Režisér David Fincher sa vo filme Mank sústredí na to, aké spory sa strhli okolo jeho autorstva.

Keď mal Občan Kane v máji 1941 premiéru, propagačné materiály uvádzali, že je to šou jedného muža: Orson Welles hrá hlavnú úlohu, film režíroval a napísal k nemu aj scenár.

Nie je to pravda, tvrdil scenárista Herman Mankiewicz, ktorý sa nechával oslovovať prezývkou Mank. Aká bola pravda, to nik nedokázal rozlúsknuť. Dokonca aj Oscara za scenár filmu dostali obaja.

Vo Fincherovom filme hrá hlavnú úlohu Manka Gary Oldman, ktorý je za postavu scenáristu takisto nominovaný na Oscara.

Okrem toho môže Mank bodovať aj v kategóriách najlepšia réžia, kamera, kostýmy, masky, hudba, výprava, zvuk a herečka Amanda Seyfried je nominovaná na najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe.

Pozrite si zoznam nominácií vo všetkých kategóriách:

Najlepší film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman in - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Yuh-Jung Youn - Minari

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr. - One Night in Miami...

Paul Raci - Sound of Metal

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Najlepšia réžia

Thomas Vinterberg – Chľast

David Fincher – Mank

Lee Isaac Chung – Minari

Chloé Zhao – Nomadland

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Najlepší adaptovaný scenár

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

The Father

Nomadland

One Night in Miami...

The White Tiger

Najlepší pôvodný scenár

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Najlepšia hudba

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Najlepšia filmová pieseň

“Fight for You” – Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice” – The Trial of the Chicago 7

“Husavik” – Eurovision Song Contest

“Io Si (Seen)” – The Life Ahead

“Speak Now” – One Night in Miami...

Najlepšia kamera

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Najlepšie kostýmy

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Najlepšia výprava

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

Najlepšie masky

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Najlepší zvuk

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Najlepšie vizuálne efekty

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Najlepší strih

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Najlepší animovaný film

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Najlepší cudzojazyčný film

Chľast

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Najlepší celovečerný dokumentárny film

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Najlepší krátky dokumentárny film

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Najlepší krátky hraný film

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Najlepší krátky animovaný film

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People