Favorit tento rok Oscara nevyhrá. Pozrite si plusy a mínusy nominovaných filmov

Zázraky sa nedejú, prípadne len občas.

15. mar 2021 o 15:49 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Mať desať nominácií na Oscara, to je dosť. Desať nominácií už robí z filmu favorita a tento rok je v tej pozícií čiernobiely Mank režiséra Davida Finchera. Ale to ešte nič nemusí znamenať.

Tu sú naše odhady, ako to nakoniec 25. apríla, keď vyhlásia víťazov, v hlavnej kategórii dopadne.

1. Judas and the Black Messiah, Promising Young Woman a Sound of Metal

Predpokladáme, že filmy Judas and the Black Messiah, Promising Young Woman a Sound of Metal majú najmenšie šance na Oscara.

2. Minari

V zozname ôsmich filmov, ktoré získali nomináciu v hlavnej kategórii, je zaujímavým prípadom Minari. Už sa stalo - presnejšie, stalo sa to vlani, že na Oscaroch triumfoval film v inom ako anglickom jazyku. Podarilo sa to juhokórejskému filmu Parazit.

Tak prečo by sa to nemohlo podariť aj ďalším?

Vo filme Minari znie takiež kórejčina, pretože príbeh rozpráva o rodine s kórejskými koreňmi, ktorá sa z Kalifornie presťahuje do Arkansasu a okrem všelijakých iných starostí má spočiatku aj starosti s nekonvenčnou babičkou.

Babička sa nakoniec ukáže byť zázrakom podobným, ako bola Babička Boženy Němcovej, takže budúci diváci si vedia predstaviť, aký emotívny tento film môže byť.

Na festivale v Sundance, ktorý sa ešte stále snaží byť oslavou toho najlepšieho, čo v americkej kinematografii vznikne, získal aj Veľkú cenu poroty, aj cenu divákov. Ale môže film so skromným dvojmiliónovým rozpočtom rozbiť všetky racionálnejšie oscarové predpovede?

Asi nie.

Film Minari. (zdroj: IMDB)

3. Otec

Do súboja o Oscara by mohol prípadne zasiahnuť film Otec, ale to by musel mať silnú kampaň. A zrejme ju mať nebude.

Skôr možno vsadiť na to, že Anthony Hopkins získa Oscara za hlavnú mužskú úlohu.